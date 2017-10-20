Курс Bitcoin впервые превысил $6000

В пятницу, 20 октября, криптовалюта Bitcoin (биткойн) подорожала до нового рекордного значения, перевалив за отметку $6000 за один биткойн. Говоря точнее, по данным сайта CoinDesk, отслеживающего курсы криптовалют, по состоянию на 15:45 по Киеву биткоин стоил $6003,81. Сейчас стоимость единицы криптовалюты немного понизилась, и на момент подготовки новости за одну криптомонету дают $5,970,72.

За сутки курс криптовалюты вырос на 8,7%. И это несмотря на опасений из-за пристального внимания к криптовалюте со стороны американских регуляторов. Если же сравнивать с курсом в прошлом месяце, то рост составит впечатляющие 50,4%. Это при том, что руководители JPMorgan Chase и BlackRock в последнее время сильно критиковали криптовалюту.

В результате нового скачка курса рыночная капитализация Bitcoin преодолела новый рубеж. С учетом нынешнего курса, суммарная стоимость всех биткойнов, находящихся в обращении, превышает $99,6 млрд (данные Coinmarketcap).

На прошлой неделе курс Bitcoin снова вернулся к росту после падения более чем на $2000 после неблагоприятных новостей из Китая (1, 2 и 3) и взял планку $5855.

Отметим, что 2 сентября курс Bitcoin впервые превысил $5000.