Квартальный доход Alphabet за год вырос на 13% (до $41,2 млрд), чистая прибыль — на 15% (до $6,84 млрд )





Вместе с другими компаниями, у которых финансовый год совпадает с календарным, по итогам первой четверти 2020 финансового года, отчитался и Alphabet (материнский холдинг Google). Пока что пандемия коронавируса повлияла на Google только самым положительным образом — как отметил глава Google и Alphabet Сундар Пичаи, сейчас сервисами компании пользуется больше людей, чем когда-либо. В то же время он отметил, что в марте рекламная выручка упала, предупредив о потенциальном замедлении темпов роста. Выбрали для вас главное из отчета.

Общая выручка холдинга выросла по сравнению с прошлым годом на 13%, достигнув $41,2 млрд. С учетом изменения курса валют рост еще выше достигает — 15 %. Валовая маржа увеличилась с 18% до 19%. Операционная прибыль выросла на 20,7%, с $6,608 млрд до $7,977 млрд, а чистая прибыль — на 15%, с $6,657 млрд до $6,836 млрд.

Как обычно, главным «добытчиком» выступает Google, которые обеспечивает большую частью выручки. По итогам квартала поисковый гигант принес холдингу $41,159 млрд против $36,339 млрд годом ранее. Квартальная выручка от рекламы, составляющая основную часть дохода Google, выросла на 10,3%, с $30,587 млрд до $33,763 млрд. Из этой суммы на YouTube пришлось $4,038 млрд против $3,025 млрд годом ранее.

Оборот направления Other, куда входят аппаратные продукты (смартфоны Pixel, умные колонки Home и прочие устройства), магазин Google Play и облачные сервисы увеличился с $3,620 млрд до $4,435 млрд (выручка YouTube не от рекламы (подписки YouTube Music и Premium) тоже относится к общим результатам Other).

Во время прошедшего ночью конференц-звонка, посвященного финансовым результатам, гендиректор Google Сундар заявил, что установки приложений из Google Play Store в марте подскочили на 30% по сравнению с февралем. Сейчас по всему миру насчитывается более 2,5 миллиарда ежемесячных активных устройств с Google Play. Но в этом квартале Google ожидается снижение активности из-за падения мирового потребительского спроса.

Спрос на хромбуки вырос на 400% за неделю, завершишуюся 21 марта, по сравнению с предыдущим годом.

Увы, Google не раскрывает точные данные о продажах своих аппаратный решений, но недавние беспрецедентные скидки явно указывают на то, что спрос на смартфоны Pixel 4 не особо высокий.

Облачный бизнес Google Cloud вырос с $1,825 млрд до $2,777 млрд.

Независимые структурные единицы холдинга Other Bets (самоуправляемые автомобили Waymo, сервис доставки товаров с помощью дронов Wing, интернет-стратостаты Project Loon, Verily, Google X, Nest, Calico и другие) по-прежнему убыточны. За год их общий результат ухудшился еще сильнее — убытки выросли с $868 млн до $1,121 млрд.

По состоянию на 31 марта 2020 года компания располагала $19,644 млрд в виде денежных средств и их эквивалентов против $18,498 млрд год назад.

Численность сотрудников, работающих в Alphabet по всему миру на условиях полной занятости, за год увеличилась с 103 459 до 123 048 человек.

Фондовый рынок отреагировал на публикации отчетности положительно — на внебиржевых торгах акции Alphabet выросли в цене.

После публикации отчетности положительно акции Alphabet на внебиржевых торгах выросли на 7,58%.

Источник: Alphabet