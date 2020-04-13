Смартфоны Google Pixel 4 и 4 XL рекордно подешевели — все версии на $300 от обычной цены





В прошлом году «народные» Pixel 3a и Pixel 3a XL получились относительно успешными — по крайней мере, Google хвасталась, что они помогли удвоить показатель продаж. В ближайшее время должны выйти новые смартфоны Pixel 4a, хотя насчет Pixel 4a XL полной уверенности нет — во всей утечках последнего времени фигурировала лишь младшая модель Pixel 4a и были слухи об отмене Pixel 4a XL. Но вот сейчас Google неожиданно устроила аттракцион неслыханной щедрости, снизив цены абсолютно на все смартфоны Pixel 4 до минимальных.

Сниженные цены уже действуют в официальном магазине Google Store в США и ряде европейских стран. Также купить Google Pixel 4 и 4 XL со скидкой можно на различных зарубежных онлайн-сайтах, включая Best Buy, Amazon и B&H Photo Video. В США действуют самые крупные скидки: модели Pixel 4 и Pixel 4 XL в обоих вариантах с 64 и 128 ГБ предлагаются на $300 дешевле по сравнению с обычной ценой — базовая стоит $500 или $600 в зависимости от объема флэш-накопителя, а старшая Pixel 4 XL — $600 или $700 соответственно.

Одновременно Google снизила цену на Google Pixel 3a, которая предлагается со скидкой в $100 — за $299.

В Украине интернет-магазин Google Store, увы, по-прежнему недоступен. Для сравнения, сейчас в украинской рознице цены на Google Pixel 4 стартуют от 15 669 грн (около $580), а на Google Pixel 4 XL — от 18 099 грн ($670).

Такие распродажи Google практиковала и ранее, так что, вероятнее всего, это временное предложение и вскоре цены вернуться к обычному уровню.

Источник: Google Store и Phone Arena