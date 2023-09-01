Киберполиция провела обыски в мошеннических саll-центрах во Львове, Одессе, Днепре и Кривом Роге, где работало более 800 человек

Злоумышленники организовали работу мошеннических саll-центров во Львове, Одессе, Днепре и Кривом Роге. Аферисты звонили гражданам под видом работников банков и мобильных операторов и пытались выманить у них деньги, узнавая данные карт и коды из SMS-сообщений.

Работники саll-центров узнавали конфиденциальную информацию украинцев или привлекали к псевдоинвестиционным проектам (криптовалюта, инвестиции) граждан и иностранцев. С этой целью заранее разрабатывались сценарии общения с клиентами, операторов обучали применять манипулятивные техники, направленные на вызов доверия. Всего в этих офисах работало более 800 человек. Саll-центры были оборудованы электронно-вычислительной техникой и Sip-телефонией.

Правоохранители провели 17 обысков в офисах злоумышленников. В ходе обысков изъяли около 900 единиц компьютерной техники, мобильные телефоны, жесткие диски, SIM-карты и документацию. Проводятся следственные действия для установления организаторов мошеннических схем. Также правоохранители устанавливают сумму нанесенного ущерба.

Открыты четыре уголовных производства по ч. 2, 3, 4 ст. 190 (Мошенничество) УКУ.

Источник: Киберполиция