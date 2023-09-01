Новости Украина 01.09.2023 в 17:31

Киберполиция провела обыски в мошеннических саll-центрах во Львове, Одессе, Днепре и Кривом Роге, где работало более 800 человек

https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/04/ad81c83e9fbf757ce8a90d0eb41dee5b-96x96.jpeg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/04/ad81c83e9fbf757ce8a90d0eb41dee5b-96x96.jpeg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/04/ad81c83e9fbf757ce8a90d0eb41dee5b-96x96.jpeg

Вадим Карпусь

Автор новостей

Киберполиция провела обыски в мошеннических саll-центрах во Львове, Одессе, Днепре и Кривом Роге, где работало более 800 человек

Злоумышленники организовали работу мошеннических саll-центров во Львове, Одессе, Днепре и Кривом Роге. Аферисты звонили гражданам под видом работников банков и мобильных операторов и пытались выманить у них деньги, узнавая данные карт и коды из SMS-сообщений.

Киберполиция провела обыски в мошеннических саll-центрах во Львове, Одессе, Днепре и Кривом Роге, где работало более 800 человек

Работники саll-центров узнавали конфиденциальную информацию украинцев или привлекали к псевдоинвестиционным проектам (криптовалюта, инвестиции) граждан и иностранцев. С этой целью заранее разрабатывались сценарии общения с клиентами, операторов обучали применять манипулятивные техники, направленные на вызов доверия. Всего в этих офисах работало более 800 человек. Саll-центры были оборудованы электронно-вычислительной техникой и Sip-телефонией.

Киберполиция провела обыски в мошеннических саll-центрах во Львове, Одессе, Днепре и Кривом Роге, где работало более 800 человек

Правоохранители провели 17 обысков в офисах злоумышленников. В ходе обысков изъяли около 900 единиц компьютерной техники, мобильные телефоны, жесткие диски, SIM-карты и документацию. Проводятся следственные действия для установления организаторов мошеннических схем. Также правоохранители устанавливают сумму нанесенного ущерба.

Киберполиция провела обыски в мошеннических саll-центрах во Львове, Одессе, Днепре и Кривом Роге, где работало более 800 человек

Открыты четыре уголовных производства по ч. 2, 3, 4 ст. 190 (Мошенничество) УКУ.

Источник: Киберполиция

Завантаження коментарів...

Топ 10 текстов

Посты
Що таке jRPG (японські рольові ігри) з елементами симуляції життя
https://secure.gravatar.com/avatar/6455204da32a5cca9fd194eb51039ac9?s=96&r=g&d=https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/06/no-avatar.png *** https://secure.gravatar.com/avatar/6455204da32a5cca9fd194eb51039ac9?s=96&r=g&d=https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/06/no-avatar.png *** https://itc.ua/wp-content/themes/ITC_6.0/images/no-avatar.png

Santolege Santolege

Безробітний

Посты
Майже ноунейм — блютуз навушники RoHs A6S
https://secure.gravatar.com/avatar/3756071a2a49be28bde4fde4cd74ec48?s=96&r=g&d=https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/06/no-avatar.png *** https://secure.gravatar.com/avatar/3756071a2a49be28bde4fde4cd74ec48?s=96&r=g&d=https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/06/no-avatar.png *** https://itc.ua/wp-content/themes/ITC_6.0/images/no-avatar.png

Михайло Шпак

автор

Посты
За що ми переплачуємо в смартфонах?
https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/arkstiil_a_simple_logo_for_blog_about_hardware_devices_and_IT_b-150x150.png *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/arkstiil_a_simple_logo_for_blog_about_hardware_devices_and_IT_b-150x150.png *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/arkstiil_a_simple_logo_for_blog_about_hardware_devices_and_IT_b-150x150.png

borowka

автор

Загрузить еще

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить