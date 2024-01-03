Новости Софт 03.01.2024 в 18:29 comment views icon

Киберполиция приглашает к проекту информационной безопасности MRIYA – для обучения кибергигиене и противодействия российской дезинформации

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Вадим Карпусь

Автор новостей

Киберполиция продолжает развивать проект MRIYA, созданный совместно с волонтерами. Он начинался как чат-бот, через который можно было сообщить о вражеских ботах, а затем превратился в социальный проект, и теперь он предназначен для создания надежного щита от российской пропаганды и дезинформации.

Отмечается, что война идет не только на поле боя, но и в информационном пространстве. Враг распространяет фейки и необходимые ему нарративы. Это может оказать негативное влияние на сознание людей и ход войны в целом. Поэтому важно уметь себя оградить от распространения фейков.

В рамках проекта проходили мероприятия, направленные на его популяризацию. В частности, проводились встречи с учащимися. Неравнодушные студенты и школьники помогают Киберполиции в противодействии киберпреступлениям и в борьбе с российскими фейками и пропагандой в информационном пространстве. Учитывая, что у многих желающих нет возможности присоединиться офлайн, управление Киберполиции устраивает виртуальные встречи через платформу Zoom, позволяющую принять участие в конференции где угодно, где есть интернет.

Киберполиция приглашает присоединиться к проекту MRIYA, ставшему своеобразной информационной армией. Она насчитывает около 190 тыс. участников и может похвастаться блокировкой около 30 тыс. вражеских ресурсов. Целью проекта является улучшение медиаграмотности украинцев и уменьшение влияния пропаганды на общество.

Участники проекта MRIYA будут учиться информационной и кибергигиене, получат советы, которые повысят осведомленность в медиа-пространстве и смогут самостоятельно выявлять источники пропаганды и уничтожать их.

Цели проекта:

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  • уничтожение российских ячеек в сети;
  • уменьшение уровня буллинга и травли в интернете;
  • обучение и тренинги по кибергигиене;
  • просвещение населения по информационной гигиене;
  • привлечение и мотивация граждан к активной гражданской позиции.

Присоединиться к проекту MRIYA можно по следующему адресу.

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