Повітряні тривоги по-новому: тепер по всій Україні діє "порайонне" сповіщення, а передача сигналу скорочена до 8-15 секунд

Застосунок "Повітряна тривога" / Ajax

Тепер сповіщення про повітряні тривоги діятиме за “районним” принципом — по всій Україні, за винятком Донецької та Луганської областей.

Зі слів прем’єр-міністерки України Юлії Свириденко, система пройшла тестування в 13 регіонах і тепер запускається по всій Україні, окрім Донецької та Луганської областей.

“Диференціація сигналу за окремими районами допоможе скоротити тривалість тривог у тих громадах, де в конкретний момент немає реальної загрози. Про це давно просили бізнес і місцеві громади, щоб підприємства могли працювати без простоїв”.

Тести показали, що новий підхід суттєво скоротив тривалість тривог, особливо в прифронтових та центральних регіонах. Найбільший ефект показали Дніпропетровська область, де громади отримали понад 100 додаткових діб без тривог, Сумська — 50, а також Харківська — більш ніж на місяць у деяких районах.

Серед іншого було скорочено тривалість передачі сигналу від Повітряних сил до ДСНС: тепер це триває 8-15 секунд порівняно з хвилинами раніше, що підвищує оперативність реагування.

Переглядати сповіщення про повітряні тривоги можна в однойменному застосунку Ajax Systems, доступному для завантаження в Google Play Market та AppStore. Нагадаємо, що з липня, щодня о 9:00, програма видає сповіщення про хвилину мовчання для вшанування пам’яті вбитих росіянами українців.