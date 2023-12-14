«Киевстар» возобновил голосовую связь и начинает работу по возвращению мобильного интернета

«Киевстар» продолжает восстановление сети после недавней российской хакерской атаки. Вчера под вечер у некоторых абонентов появилась мобильная связь. Теперь оператор заявляет, что сервис передачи голосовых вызовов подключен.

Друзі, маємо новини! ✅ Голосовий сервіс підключений. Проте, його доступність і якість залежить від багатьох факторів. Зараз ми працюємо, щоб всі мали зв’язок. І це потребує деякого часу. pic.twitter.com/cUcTVXnSSZ — Kyivstar (@TwiyKyivstar) December 14, 2023

Отмечается, что доступность и качество голосового сервиса зависит от многих факторов. Поэтому некоторые абоненты уже могут работать с мобильными звонками, а у других нет подключения к сети. Специалисты компании продолжают активно работать над тем, чтобы связь вернулась ко всем пользователям. Но это требует времени.

Также стало известно, что во второй половине дня начнется возобновление работы сервиса мобильного интернета «Киевстар». Об этом в эфире единого телемаратона заявил президент компании.

В настоящее время «Киевстар» уже возобновил работу услуги домашнего интернета.