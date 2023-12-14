Новости Софт 14.12.2023 в 14:24 comment views icon

«Киевстар» возобновил голосовую связь и начинает работу по возвращению мобильного интернета

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Вадим Карпусь

Автор новостей

«Киевстар» продолжает восстановление сети после недавней российской хакерской атаки. Вчера под вечер у некоторых абонентов появилась мобильная связь. Теперь оператор заявляет, что сервис передачи голосовых вызовов подключен.

Отмечается, что доступность и качество голосового сервиса зависит от многих факторов. Поэтому некоторые абоненты уже могут работать с мобильными звонками, а у других нет подключения к сети. Специалисты компании продолжают активно работать над тем, чтобы связь вернулась ко всем пользователям. Но это требует времени.

Также стало известно, что во второй половине дня начнется возобновление работы сервиса мобильного интернета «Киевстар». Об этом в эфире единого телемаратона заявил президент компании.

В настоящее время «Киевстар» уже возобновил работу услуги домашнего интернета.

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