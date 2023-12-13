ОБНОВЛЕНО: «Киевстар» возвращается ─ у некоторых абонентов появилась мобильная связь

Похоже, оператор «Киевстар» постепенно приходит в себя после вчерашней российской хакерской атаки. Пока компания не делает официальных заявлений о возобновлении работы сети, однако в социальных сетях появляется все большее количество сообщений о возвращении связи.

Как сообщают абоненты, мобильные устройства снова подключаются к сети оператора «Киевстар». В некоторых случаях для этого нужно перезагрузить смартфон или ненадолго включить Авиарежим. При последующей активации устройство находит сеть.

ОБНОВЛЕНО: Прессслужба «Киевстар» официально сообщила о восстановлении связи.

«Специалисты Киевстара и наши партнеры сделали все возможное, чтобы возобновить работу сети от последствий беспрецедентной для глобального телекома кибератаки. По состоянию на 18:00 13.12.2023 наши специалисты начали включение голосовой связи по всей Украине. Возобновление услуг будет происходить постепенно, поэтому до конца дня еще возможны кратковременные сложности. В таком случае рекомендуем абонентам перезагрузить телефоны и отключить услугу VoLTE – это можно сделать в настройках телефона. В настоящее время специалисты компании работают над восстановлением услуг передачи данных и SMS, и мы надеемся, что они также будут восстановлены в течение суток. После полного возобновления и стабилизации работы сети «Киевстар» приступит к подготовке и предоставлению компенсаций всем абонентам и корпоративным клиентам, которые в результате хакерской атаки не могли воспользоваться сервисами компании», — говорится в заявлении компании.

Отмечается, что с возвратом сети абонентам становятся доступны только звонки. Мобильный интернет пока не работает. Следует также отметить, что не все пользователи могут подключить свои устройства к сети оператора. Однако процесс восстановления идет, и это обнадеживает.