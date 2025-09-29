"Киевстар" запустил ИИ-платформу: желающие смогут разворачивать облачный ИИ локально в Украине

Новости ИИ 29.09.2025 comment views icon

Оператор связи и цифровых сервисов «Киевстар» объявил о запуске новых возможностей в Kyivstar Cloud. Теперь в облаке компании можно разворачивать решения на базе искусственного интеллекта без привязки к зарубежным сервисам. Как заявляет компания, это открывает новый уровень цифровой независимости для украинского бизнеса и государственных структур.

Напомним, Kyivstar Cloud — это украинская облачная платформа, которая предоставляет бизнесу и государственным учреждениям инфраструктуру IaaS, поддержку мультиоблачных и гибридных решений, сервисы резервного копирования, big data и инструменты искусственного интеллекта с локальной техподдержкой.

Как пояснил Константин Вечер, директор по развитию бизнеса на корпоративном рынке «Киевстар», интеграция ИИ в облако — это не только обновление инфраструктуры, но и стратегический шаг для укрепления технологических возможностей Украины.

Благодаря этому обновлению клиенты Kyivstar Cloud смогут использовать новые модули и выполнять следующие действия:

  • анализировать большие массивы данных в реальном времени благодаря машинному обучению;
  • автоматизировать бизнес-процессы, в частности поиск и сохранение данных и аналитику;
  • запускать собственные генеративные модели искусственного интеллекта;
  • пользоваться готовыми инструментами — чат-ботами, системами рекомендаций или генераторами контента — даже без собственной команды специалистов.

Клиенты уже могут использовать ИИ-сервисы в Kyivstar Cloud. Также они имеют возможность получить консультации от архитекторов облачных решений для адаптации технологий под конкретные задачи компаний.

Напомним, «Киевстар» планирует запуск новых услуг Starlink уже в этом году. Оператор вместе с Минцифрой уже протестовали текстовые сообщения через Starlink и обычные смартфоны

