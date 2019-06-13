«Kyiv», а не «Kiev». США изменили официальное написание Киева в международной базе

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Совет США по географическим названиям принял решение о замене официального названия столицы Украины в международной базе с «Kiev» на «Kyiv». Об этом сообщает пресс-служба посольства Украины в США на своей официальной страничке в Facebook, сопровождая соответствующий пост хештегом #KyivNotKiev.

Это решение было принято в ответ на соответствующий запрос посла Украины в США Валерия Чалого (Valeriy Chaly). Как сообщается, совет единогласно принял решение о замене официального названия столицы Украины.

Изменения вступят в силу со следующей недели — 17 июня.

«Это решение является чрезвычайно важным и дает толчок исправить официальное название столицы Украины и за пределами США, в частности на международных рейсах и в иностранных аэропортах во всем мире, ведь международные организации, включая Международную ассоциацию авиационного транспорта (IATA), ссылаются именно на официальные названия из базы Совета по географическим названиям США», — отметили в посольстве.

Источник: Посольство Украины в США Facebook