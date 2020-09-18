«Kyiv, а не Kiev»: У англомовній Вікіпедії змінили написання столиці України





16 вересня 2020 року стаття про столицю України в англомовному розділі Вікіпедії була перейменована із «Kiev» на «Kyiv». Рішення прийняла спільнота волонтерів-редакторів Вікіпедії завдяки тому, що популярність форми «Kyiv» у авторитетних англомовних джерелах значно зросла.

З моменту започаткування статті у 2002 році назва англомовної статті про Київ базувалася на транслітерації російськомовного іменування міста. Пропозиції змінити назву на «Kyiv» почали з’являтися вже незабаром, але не приймались через те, що форма «Kiev» була поширенішою у англомовних джерелах. Всередині спільноти Вікіпедії багато років тривали численні обговорення перейменувати статтю, однак написання «Kiev» залишалося. Причиною є правила Вікіпедії — онлайн-енциклопедія має відображати варіант іменування, котрий найбільше вживається у авторитетних джерелах.

Утім, за останні роки усе більше урядових та міжнародних організацій, поважних ЗМІ та інтернет-ресурсів почали використовувати форму «Kyiv». На це ж була спрямована й кампанія «KyivNotKiev», започаткована Міністерством закордонних справ України. У результаті на український варіант іменування столиці перейшли низка авторитетних англомовних ЗМІ, федеральний уряд США, десятки міжнародних аеропортів та інші структури.

Після чергового раунду обговорення, спільнота англійської Вікіпедії вирішила зафіксувати нову норму та перейменувати статтю. В останньому обговоренні, що передувало перейменуванню, взяли участь близько 100 активних волонтерів-дописувачів англомовного розділу Вікіпедії. Більшість із них аргументовано висловилися за зміну назви статті.

Англійська Вікіпедія є найбільшим та найпопулярнішим із понад 300 мовних розділів Вікіпедії — найбільшої у світі онлайн-енциклопедії, яка створюється силами волонтерів. За останній рік статтю про Київ у англомовній Вікіпедії переглянули понад 900 тисяч разів, а до її написання загалом долучилися понад 1500 волонтерів-редакторів з різних країн.

Джерело: «Вікімедіа Україна»