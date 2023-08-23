Новости Игры 23.08.2023 в 07:00

Кинематографический трейлер Starfield и выступление Тодда Говарда на Gamescom Opening

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Андрій Русанов

Автор сайта ITC.ua

Кинематографический трейлер Starfield и выступление Тодда Говарда на Gamescom Opening

Мероприятие Gamescom Opening Night Live 2023 начался с музыкального вступления композитора Starfield Иона Зура, демонстрации нового кинематографического трейлера игры и короткого рассказа о ней Тодда Говарда:

«Мы мечтали об игре, где мы смотрим на небо и можем улететь в космос и исследовать. Мы любим создавать игры, где можно изучать миры. Мы сделали The Elder Scrolls и серию Fallout, но мы хотели сделать что-то совершенно новое, где вы могли бы изучить галактику с полной свободой. Это игра, в которую мы всегда хотели играть, и в которую, как мы думаем, многие люди также захотят играть. Это что-то вроде игры мечты».

«Это как NASA, встретившая Индиану Джонса».

«В игре много сюрпризов, о которых мы не говорили. Я не хочу спойлерить, но мы очень довольны тем, как сложилась история и куда она ведет».

Bethesda показала эпический трейлер Starfield, похожий на презентацию научно-фантастической киноленты. В сопровождении оркестрового кавера песни Rocket Man Элтона Джона зрителю показали старт и приземление корабля, далекие планеты, причудливых животных, загадочные явления и трогательные отношения персонажей. Посредством коротких эпизодов трейлер охватывает мир Starfield и рассказывает о стремлении людей к исследованиям.

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Тем временем, накануне Gamescom произошла утечка почти 40 минут геймплея игры от ее начала – видео пока недоступно. Starfield должен выйти 1 сентября для покупателей Premium Edition, Premium Edition Upgrade или Constellation Edition. Для всех остальных Starfield выйдет в прямом эфире 6 сентября.

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borowka

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Источники: IGN, PC Gamer

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George Burda

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