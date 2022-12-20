Киноадаптация Gran Turismo: Нил Бломкамп сообщил о завершении съемок фильма по мотивам известной серии автосимуляторов Sony

Примерно через три месяца после начала съемок режиссер Нил Бломкамп официально объявил о завершении Gran Turismo, фильма, созданного Sony на основе популярного бренда видеоигр Polyphony Digital.
В последние недели производство блокбастера было перенесено из Будапешта в Дубай для финальной стадии. В Instagram режиссер сообщил:
«Для человека, который любит машины так же сильно, как и я, я должен сказать, что никогда не думал, что буду снимать фильм, посвященный им. Съемки этого фильма были отличным опытом благодаря невероятному актерскому составу и съемочной группе, которые сделали это возможным. Теперь я лечу в Токио, чтобы начать думать о монтаже».
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Фильм рассказывает историю английского профессионального гонщика Яна Марденборо в исполнении Арчи Мадекве, который в 2011 году в возрасте всего 20 лет занял третье место среди 90 000 участников в ежегодной гонке GT Academy, которую с 2008 по 2016 год организовывали Sony Interactive Entertainment и Nissan, ежегодно предоставляя участникам со всего мира возможность перейти от виртуального вождения известного Real Driving Simulator к управлению реальным Gran Turismos.
Главные роли в Gran Turismo исполнили Дэвид Харбор и Орландо Блум
Премьера фильма намечена на 11 августа 2023 года.
Источник: BadTaste
- Режиссер Gran Turismo Нил Бломкамп также снял «Район №9» и «Элизиум». Роли в Gran Turismo исполняют Дэвид Харбор, Орландо Блум, Арчи Мадекве, Дэниел Пуч, Джоша Страдоус, Даррен Барнет и Томас Кречман.
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- Созданная в 1997 году Polyphony и Кадзунори Ямаути, игровая франшиза была продана тиражом более 85 млн копий на сегодня: самая последняя глава — Gran Turismo 7, была выпущена в марте для PlayStation 4 и 5.