Лайфхак от мэра: Виталий Кличко рассказал, как можно быстрее передвигаться по Киеву на автомобиле, экономя время и топливо
Мэр Киева рассказал о том, как можно быстрее передвигаться по дорогам столицы на автомобиле, экономя время, топливо и нервы. Лайфхак Виталий Кличко разместил на собственной facebook-странице, сопроводив поясняющим текстом и видео.
«Друзья! А знаете ли вы, что при всей сложности столичного трафика, в Киеве функционируют 49 маршрутов с «зеленой волной» движения? Это маршруты, по которым можно быстро проехать по городу, «поймав» на каждом светофоре зеленый свет. И это не выдумка водителей.
Проверить просто. Главное — соблюдать скоростной режим движения 40-50 километров в час. Как ни странно, это увеличит вашу среднюю скорость передвижения по городу, уменьшит расход топлива на 10-12% и улучшит экологическое состояние окружающей среды.
Ведь при таком трафике вредные выбросы уменьшаются на 13-18%. А количество ДТП, по подсчетам специалистов, сокращается на 10-15% », — отметил в заметке к видео мэр столицы» — отметил Виталий Кличко.
С полным перечнем маршрутов «зеленой волны» можно ознакомиться по следующей ссылке, мы же приведем в качестве примера несколько из них:
- Маршрут №1 просп. Перемоги – бульв. Т.Шевченка – бульв. Л.Українки – вул. М.Бойчука – просп. М.Бажана (рекомендована швидкість 40 – 50 км/год) від 02.07.2016р.;
- Маршрут №17 вул. Автозаводська – вул. С.Скляренка – вул. Новокостянтинівська – вул. Набережно-Лугова – вул. Набережно-Хрещатицька – Набережне шосе – Наддніпрянське шосе – Столичне шосе (рекомендована швидкість 40 – 50 км/год) від 29.05.2017р.;
- Маршрут №39 вул. Набережно-Хрещатицька – вул. Верхній Вал – вул. Нижній Вал (рекомендована швидкість 40 – 50 км/год) від 30.04.2018р.;
- Маршрут Південь Велика Кільцева Дорога – просп. Академіка Заболотного – Столичне шосе – вул. Промислова – просп. М.Бажана (рекомендована швидкість 40 – 50 км/год) від 04.12.2017р.;
- Маршрут Північ просп. Академіка Палладіна – Велика Кільцева Дорога – вул. Полярна – вул. Богатирська –просп. С.Бандери – просп. Генерала Ватутіна – вул. Братиславська – просп. Броварський (рекомендована швидкість 40 – 50 км/год) від 04.12.2017р.
Напомним, что в начале позапрошлого года Виталий Кличко заявил, что заезжать в центр Киева будет «непросто и дорого».
Источник: КГГА