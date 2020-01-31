Лайфхак от мэра: Виталий Кличко рассказал, как можно быстрее передвигаться по Киеву на автомобиле, экономя время и топливо

Мэр Киева рассказал о том, как можно быстрее передвигаться по дорогам столицы на автомобиле, экономя время, топливо и нервы. Лайфхак Виталий Кличко разместил на собственной facebook-странице, сопроводив поясняющим текстом и видео.

«Друзья! А знаете ли вы, что при всей сложности столичного трафика, в Киеве функционируют 49 маршрутов с «зеленой волной» движения? Это маршруты, по которым можно быстро проехать по городу, «поймав» на каждом светофоре зеленый свет. И это не выдумка водителей.

Проверить просто. Главное — соблюдать скоростной режим движения 40-50 километров в час. Как ни странно, это увеличит вашу среднюю скорость передвижения по городу, уменьшит расход топлива на 10-12% и улучшит экологическое состояние окружающей среды.

Ведь при таком трафике вредные выбросы уменьшаются на 13-18%. А количество ДТП, по подсчетам специалистов, сокращается на 10-15% », — отметил в заметке к видео мэр столицы» — отметил Виталий Кличко.