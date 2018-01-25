Виталий Кличко: «Заезжать в центр города будет непросто и дорого»

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Как известно, прошлым летом Киев полностью перешел на исключительно безналичную систему оплаты парковки, но, похоже, это было только начало преобразований, касающихся парковки в столице. На Всемирном экономическом форуме (ВЭФ), проходящем в эти дни в Давосе, мэр Киева Виталий Кличко в интервью телеканалу «Прямий» рассказал о грядущих переменах в этом вопросе.

Во-первых, в июне этого года в Киеве должна заработать служба эвакуации автомобилей. Именно эта служба будет следить за выполнением принятого в конце года законопроекта о парковках (речь о законопроекте № 5364 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по реформированию сферы парковки транспортных средств»).

«Приблизительно в июне у нас появятся законные основания для того, чтобы наводить порядок, эвакуировать безответственных водителей, которые бросают свои машины где угодно – на тротуарах, на проезжей части. К этому времени мы готовимся, предоставляя парковки, предоставляя возможности парковать машины», – отметил Кличко.

Также мэр подчеркнул, что стоимость парковки в центре города будет значительно выше, чем на окраинах.

«Одно могу сказать – заезжать в центр города будет непросто, будет дорого, особенно для тех, кто игнорирует правила дорожного движения», – отметил Кличко.

Мэр также сказал, что сейчас строятся перехватывающие паркинги, где можно будет оставить машину и пересесть на общественный транспорт.

Также Кличко рассказал, что на форуме он в числе прочего проводит деловые встречи с бизнесменами с целью привлечения инвестиций в Киев и во всю Украину.

Источник: «Прямий»