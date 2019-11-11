В 2020 году в Киеве собираются запустить в тестовом режиме систему «Зеленая волна», которая обеспечит приоритетный проезд скорых, пожарных и другой спецтехники





В Киеве собираются запустить систему «Зеленая волна», которая обеспечит приоритетный проезд скорых, пожарных и других автомобилей спецтранспорта. Тестовый запуск пилотной платформы планируется в начале 2020 года, в данный момент над ней работает компания GlobalLogic.

Компания хочет помочь обеспечить беспрепятственный проезд для спецтранспорта, оптимизировать дорожное движение таким образом, чтобы скорая и пожарная машина всегда имела зеленый свет, так называемую «зеленую волну». Основным показателем эффективности работы служб спасения есть время, за которое они приезжают на вызов, тушат пожар, доставляют пострадавшего в больницу и т.п. Чем короче это время, тем больше человек можно успеть спасти.

В Украине уже существует много различных наработок в этом направлении: камеры на дорогах, управляемые светофоры с подключением к Интернету, хорошее 4G-покрытие в крупных городах. Также на рынке появляются автомобили, которые могут подключаться к сети и общаться между собой.

Однако, проблема заключается в том, что сейчас украинские города имеют достаточно разнообразную инфраструктуру — что-то им досталось в наследство из прошлого века, а что-то современное установлено в последние годы. И поскольку все эти системы не подключены к интернету и между собой никак не взаимодействуют, внедрить технологические решения — достаточно комплексная задача.

Именно поэтому, для управления трафиком в первую очередь необходимо подключить светофоры и другие объекты инфраструктуры к интернету и создать облачную среду для сбора и обработки информации. Кроме этого, необходимы и другие средства сбора данных — камеры видеонаблюдения, средства для измерения скорости транспорта. Это постепенно вводится в Киеве и способно существенно повысить эффективность управления городским трафиком.

Следующий шаг — объединить различные элементы автомобильной индустрии и инфраструктуры города. Инженеры GlobalLogic создают решения, которые собирают данные из автомобилей спецтранспорта, дорожной инфраструктуры, информацию о пробках и тому подобное. По результатам обращений о помощи к ситуационному центру, система помогает проложить оптимальный маршрут для спецтехники.

Далее, используя алгоритмы машинного обучения и искусственного интеллекта, решение сможет автоматически переключать светофоры таким образом, чтобы обеспечить минимальное время проезда для спецтехники, при этом не создавая пробки вокруг. Комплекс этих двух этапов — и есть «Зеленая волна», которая невозможна без подключенной к интернету инфраструктуры светофоров, камер и работы ситуационного центра.

Представители GlobalLogic активно общаются с КГГА и администрациями других городов и предлагают пилотные проекты по интеграции системы в существующую инфраструктуру. Поскольку ценность заключается именно в интеграции с имеющейся инфраструктурой, это могут быть как города-миллионники, так и некоторые областные центры, где есть ситуационные центры. В дополнение к невидимой глазу облачной системе, объединяющей спецтехнику и умную инфраструктуру, существует также мобильное приложение для отслеживания маршрута, управление и настройка приоритетного проезда спецтранспорта.

Тестовый запуск планируется в начале 2020 года. На данный момент уже созданы все необходимые компоненты облачной системы и мобильные приложения. Следующий шаг — интеграция и тестирование системы сначала на закрытом полигоне, далее — на реальных улицах, а уже потом — полноценное внедрение в систему умного города.

Наиболее технически готовым к внедрению «зеленой волны» среди украинских городов является безусловно Киев, где уже более полутысячи светофоров имеют подключение к мобильному интернету и могут управляться дистанционно. Современный ситуационный центр и разветвленная система видеонаблюдения за ситуацией на столичных дорогах способны сделать систему интеллектуального управления трафиком и проездом спецтехники еще более эффективной.

Однако представители других городов также интересуются перспективами внедрения системы, поэтому вполне вероятно внедрение пилотного проекта в городах меньшего масштаба. GlobalLogic не планирует делать проект коммерческим продуктом и ведет переговоры с администрацией ряда городов, чтобы развернуть его в качестве пилотного проекта.

Источник: Хмарочос