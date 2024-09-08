Новости WTF 08.09.2024 в 18:40 comment views icon

«Лайфхак» из TikTok о бесплатных деньгах из банкоматов попробовали тысячи американцев — им грозит обвинение в мошенничестве

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Андрій Русанов

Автор сайта

«Лайфхак» из TikTok о бесплатных деньгах из банкоматов попробовали тысячи американцев — им грозит обвинение в мошенничестве

Раздел Технологии выходит при поддержке Favbet Tech

На прошлой неделе на TikTok стали вирусными видео, как получить бесплатные деньги в банкоматах банка Chase, США. Сейчас любителей легких денег ждет обвинение.

Техника предусматривала внесение чека на большую сумму, которой пользователь на самом деле не имеет, и снятие меньшей, но значительной суммы до оформления операции. На самом деле «сбой» был более известен как мошенничество. Ожидаемо, JP Morgan Chase уведомил правоохранительные органы о людях, которые пытались совершить мошенничество.

«Как и любой другой вопрос, связанный с мошенничеством, мы рассматриваем внутри страны и при необходимости обращаемся в правоохранительные органы. Независимо от того, что вы видите в Интернете, внесение мошеннического чека и снятие средств с вашего счета является простым мошенничеством», — сообщил представитель Chase.

Не известно, сколько именно американцев поверили в безнаказанные деньги даром. В сообщении Wall Street Journal говорится о тысячах людей, которые воспользовались мошеннической схемой.

«Не верьте трендам TikTok, мошенничество с чеками является серьезным преступлением. Вы будете привлечены к уголовной ответственности… Если это звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой…», — говорится в сообщение Службы почтовой инспекции США.

По крайней мере некоторые видео на TikTok сейчас удалены. Они обещали снятие $40-50 тыс. бесплатно. Герои некоторых справедливо опасались обвинений и предостерегали от подобных попыток. Но другие утверждали, что за использование этого «сбоя» ничего не будет. В настоящее время Chase заморозил некоторые из счетов, с которых пытались осуществить этот «лайфхак». Банк передал полиции записи камер и всю другую информацию, связанную с мошенничеством.

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Источники: Wall Street Journal, Gizmodo

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