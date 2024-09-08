«Лайфхак» из TikTok о бесплатных деньгах из банкоматов попробовали тысячи американцев — им грозит обвинение в мошенничестве

На прошлой неделе на TikTok стали вирусными видео, как получить бесплатные деньги в банкоматах банка Chase, США. Сейчас любителей легких денег ждет обвинение.

Техника предусматривала внесение чека на большую сумму, которой пользователь на самом деле не имеет, и снятие меньшей, но значительной суммы до оформления операции. На самом деле «сбой» был более известен как мошенничество. Ожидаемо, JP Morgan Chase уведомил правоохранительные органы о людях, которые пытались совершить мошенничество.

«Как и любой другой вопрос, связанный с мошенничеством, мы рассматриваем внутри страны и при необходимости обращаемся в правоохранительные органы. Независимо от того, что вы видите в Интернете, внесение мошеннического чека и снятие средств с вашего счета является простым мошенничеством», — сообщил представитель Chase.

Не известно, сколько именно американцев поверили в безнаказанные деньги даром. В сообщении Wall Street Journal говорится о тысячах людей, которые воспользовались мошеннической схемой.

«Не верьте трендам TikTok, мошенничество с чеками является серьезным преступлением. Вы будете привлечены к уголовной ответственности… Если это звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой…», — говорится в сообщение Службы почтовой инспекции США.

По крайней мере некоторые видео на TikTok сейчас удалены. Они обещали снятие $40-50 тыс. бесплатно. Герои некоторых справедливо опасались обвинений и предостерегали от подобных попыток. Но другие утверждали, что за использование этого «сбоя» ничего не будет. В настоящее время Chase заморозил некоторые из счетов, с которых пытались осуществить этот «лайфхак». Банк передал полиции записи камер и всю другую информацию, связанную с мошенничеством.

Курс QA Manual (Тестування ПЗ мануальне) від Powercode academy. Навчіться знаходити помилки та контролювати якість сайтів та додатків. Записатися на курс

Источники: Wall Street Journal, Gizmodo

Favbet Tech – это IT-компания со 100% украинской ДНК, которая создает совершенные сервисы для iGaming и Betting с использованием передовых технологий и предоставляет доступ к ним. Favbet Tech разрабатывает инновационное программное обеспечение через сложную многокомпонентную платформу, способную выдерживать огромные нагрузки и создавать уникальный опыт для игроков.