«Ланет» подключил свою сеть ко спутниковому интернету Starlink от SpaceX

Интернет-провайдер «Ланет» получил терминалы Starlink. Это поможет компании обеспечить поддержку и функционирование сети в условиях высокой нагрузки.

«Благодаря этим терминалам мы, как провайдер, можем закрыть критические потребности в условиях высоких рисков потери связности сети. Следовательно, обеспечить ее поддержку и функционирование. В эти непростые времена интернет-связь важна, как никогда: быть в курсе всех событий, помогать ВСУ уничтожать врага, воевать на информационном фронте, написать родным и близким теплые слова поддержки», — отметили в пресс-службе.

В компании также сообщили, что в столице уже 114 укрытий имеют интернет-доступ от сети «Ланет», а также почти 30 — в других регионах Украины. Чтобы провести интернет в бомбоубежище нужно подать заявку на официальном сайте, который недавно совместно создали КГГА и «Киев Цифровой». Либо можно написать представителям сети напрямую в приватные сообщения в соцсетях.

Что и как читать через Wi-Fi в укрытиях?

Смотрите актуальную информацию только из проверенных источников, отдавайте предпочтение каналам, отмеченным официальной «галочкой». Ориентировочный список ресурсов.

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«Друзья, напоминаем, что подключение в хранилища мы производим бесплатно. Однако для проведения работ нам очень нужны материалы и оборудование, а для их закупки соответственно деньги. Даже на уже подключенных объектах есть риск повреждения оборудования и потери проводимых коммуникаций. А маршрутизаторы и роутеры при интенсивном использовании значительно быстрее выходят из строя и требуют замены. Также начали случаться кражи оборудования в бомбоубежищах. Потому потребность в роутерах и другом оборудовании не исчезает. Если у вас есть возможность помочь нам, вы можете задонатить», — сообщили в «Ланете».

Напомним, что первая партия наземных терминалов для спутникового интернета Starlink от SpaceX прибыла в Украину 28 февраля. Скорость на прием во время первых тестов достигала 140 Мбит/с. Установки необходимы для поддержки функционирования критической инфраструктуры и услуг в сфере здравоохранения, финансов и энергетики.