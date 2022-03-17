Приложение Starlink установило рекорд в Украине: программу для спутникового интернета скачали 100 тысяч раз

Приложение Starlink из магазинов App Store и Google Play в Украине за две недели установили почти 100 тыс. пользователей.

По данным министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова, только в воскресенье, 13 марта, приложение было установлено 21 тыс. раз, что установило рекорд по самому большому количеству загрузок в мире за один день. Программа от SpaceX оставалась на первом месте по скачиваниям Apple App Store в Украине несколько дней.

«Станции спутникового интернета Starlink уже работают в Украине, чтобы поддержать функционирование критической инфраструктуры и услуги в сфере здравоохранения, финансов и энергетики». Михаил Федоров

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Starlink стал доступен в Украине в конце февраля после обращения министра в Твиттере к Илону Маску.

«Сервис Starlink теперь активен в Украине. Терминалы в пути», – ответил Маск в Твиттере несколько часов спустя.

9 марта в Украину прибыла вторая партия наземных терминалов для спутникового интернета.

Глобальный спутниковый интернет Starlink вышел из фазы открытого бета-тестирования в октябре 2021 года. За время теста, который длился с октября 2020 года, услугой по состоянию на середину ноября пользовалось около 140 тысяч пользователей в 20+ странах. Комплект оборудования (терминал, крепление и Wi-Fi маршрутизатор) стоит $499, а абонентская плата за услугу — $99 в месяц.