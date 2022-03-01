В Україну прибули наземні термінали для супутникового інтернету Starlink від SpaceX

Пізно ввечері 28 лютого в Україну прибула перша партія наземних терміналів для супутникового інтернету Starlink від SpaceX. Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров подякував Ілону Маску за підтримку України, яка наразі захищається від окупаційних російсько-білоруських сил.

В Україні супутниковий інтернет Starlink офіційно запрацював 26 лютого — це сталося після того, як міністр цифрової трансформації Михайла Федорова офіційно звернувся у Твіттері до засновника SpaceX Ілона Маска з відповідним проханням. Також Ілон Маск пообіцяв, що незабаром Україна отримає «тарілки» для приймання сигналу. SpaceX вдалося організувати постачання обладнання всього за два дні.

Подробиць щодо розміру партії не повідомляють, проте в Мінцифрі вже перевірили супутниковий інтернет Starlink — швидкість на приймання під час тестів сягала 140 Мбіт/с.

Success!

SpaceX Starlink is working in Kyiv, Ukraine!

The Dishy was placed just outside my window, even without adjustments. Thanks, @SpaceX team, for your support 🙂 cc @FedorovMykhailo pic.twitter.com/oX09RL5wBh — Oleg Kutkov (@olegkutkov) February 28, 2022

У жовтні 2021 року глобальний супутниковий інтернет Starlink вийшов із фази відкритого бета-тестування, яке тривало з жовтня 2020 року — послугою станом на середину листопада користувалося близько 140 тисяч користувачів у 20+ країнах та ще понад 750 тис. перебували у черзі на підключення. Комплект необхідного обладнання (термінал, кріплення та Wi-Fi маршрутизатор) коштує 499 доларів, а абонентська плата за послугу — 99 доларів на місяць. Швидкість у мережі Starlink варіюється від 100 до 400 Мбіт/с, а у віддаленій перспективі SpaceX планує забезпечувати 10 Гбіт/с.

Станом на 15 лютого у світі нараховувалося понад 250 тис. активних користувальницьких терміналів Starlink.