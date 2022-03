В Україну прибули наземні термінали для супутникового інтернету Starlink від SpaceX

Пізно ввечері 28 лютого в Україну прибула перша партія наземних терміналів для супутникового інтернету Starlink від SpaceX. Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров подякував Ілону Маску за підтримку України, яка наразі захищається від окупаційних російсько-білоруських сил.

В Україні супутниковий інтернет Starlink офіційно запрацював 26 лютого — це сталося після того, як міністр цифрової трансформації Михайла Федорова офіційно звернувся у Твіттері до засновника SpaceX Ілона Маска з відповідним проханням. Також Ілон Маск пообіцяв, що незабаром Україна отримає «тарілки» для приймання сигналу. SpaceX вдалося організувати постачання обладнання всього за два дні.

Подробиць щодо розміру партії не повідомляють, проте в Мінцифрі вже перевірили супутниковий інтернет Starlink — швидкість на приймання під час тестів сягала 140 Мбіт/с.

Success!

SpaceX Starlink is working in Kyiv, Ukraine!

The Dishy was placed just outside my window, even without adjustments.

Thanks, @SpaceX team, for your support 🙂

cc @FedorovMykhailo pic.twitter.com/oX09RL5wBh

— Oleg Kutkov (@olegkutkov) February 28, 2022