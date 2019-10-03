«Лавочку прикрыли»: обходной путь для установки приложений Google на Huawei Mate 30 больше не работает





Плохая новость для владельцев смартфонов Huawei Mate 30: лазейка, которая позволяла пользователям устанавливать Google Play и другие приложения и сервисы Google в обход запрета, была закрыта. Предназначенная для этого утилита LZ Play, как и сайт, где можно было её скачать, больше не работают.

LZ Play устанавливалась на смартфонах с правами администратора, чтобы в дальнейшем иметь возможность устанавливать другие приложения в качестве системных. Как выяснилось, этот метод использовал собственные недокументированные API Huawei, вследствие чего компания Google убрала Mate 30 из системы SafetyNet, которая содержит список доверенных устройств для доступа к своим сервисам.

Флагманы серии Mate 30, как и Honor 9X, которые Huawei выпустила после запрета в США, поставляются без магазина приложений Google Play. Однако китайский производитель всё ещё надеется, что его собственный магазин App Gallery сможет удовлетворить потребности пользователей за пределами Китая, даже несмотря на то, что крупнейшие американские компании уже отказались от поддержки устройств Huawei.

Использование различных утилит для обхода запрета Google на сегодняшний день не является редкостью. На многих несертифицированных китайских смартфонах для этих целей используется приложение GO Google Installer, но в случае с Mate 30 оно не работало. Недавно Huawei передумала разблокировать загрузчик на своих последних флагманах, поэтому энтузиасты придумали другой способ доступа к сервисам Google – LZ Play. Он работал ровно до того момента, пока разработчик популярной утилиты Magisk не опубликовал объяснение того, как вся эта система функционирует, намекая на то, что сама Huawei стоит за созданием этой утилиты.

Google со своей стороны начала блокировать любые попытки получить доступ к Google Play на смартфонах Mate 30, удалив смартфоны из SafetyNet. Ещё на прошлой неделе устройства были сертифицированы в системе безопасности поискового гиганта.

Источник: Engadget