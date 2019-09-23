Huawei передумала разблокировать загрузчик на смартфонах серии Mate 30





Недавно представленные смартфоны Huawei серии Mate 30 обладают впечатляющими характеристиками и функциями, но отсутствие сервисов Google может помешать их продажам. Ранее генеральный директор Huawei Ричард Ю сообщил, что компания позволит пользователям разблокировать загрузчик на Mate 30, что может упростить процесс ручной установки магазина Google Play и пользовательских прошивок.

«Мы ограничивали [разблокировку загрузчика], потому что мы хотели гарантировать больше безопасности для потребителей. Но на этот раз мы предоставим потребителям больше свободы, чтобы они могли самостоятельно делать больше индивидуальных настроек. Поэтому мы планируем позволить потребителям делать это».

Однако представитель Huawei в общении с ресурсом Android Authority сделал противоположное заявление. Он отметил, что компания не имеет планов «разблокировать загрузчик» на устройствах линейки Mate 30. Это заявление может отпугнуть многих потенциальных покупателей. Хотя у компании всё же может быть какое-либо альтернативное решение проблемы с отсутствием сервисов Google и магазина Google Play. В качестве альтернативы пользователи смогут загружать приложения из собственного магазина Huawei AppGallery, в котором имеется большой выбор популярных приложений. Но вряд ли его можно рассматривать в качестве полноценной замены Google Play.

Источник: gizmochina