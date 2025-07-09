Стартовали съемки «Дюна 3» — первый кадр и название встретили с насмешками

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«Дюна 3» вышла на этап съемок, и вместе с тем получила первый кадр и официальное название.

В предыдущих отчетах третий фильм Вильнёва в серии окрестили как «Дюна: Мессия» (согласно роману Фрэнка Герберта 1969 года), тогда как официальное название соответствует предшественнице — «Дюна: Часть 3». Не стали собственно фантазировать и с первым кадром, режиссер просто обнародовал снимок пустыни:

В сети сразу появились мемы по этому поводу — о первых кадрах «Дюна 4», «Дюна 5» и так далее.

«Дюна 3» будет основана на сюжетной линии, рассказывающей о Поле «Муад’Дибе» Атрейдесе уже в статусе императора планеты Арракис. Тимоти Шаламе, Зендея, Флоренс Пью и Хавьер Бардем повторят свои роли, Джейсон Момоа появится в виде гхолы — клона, созданного из клеток его умершего персонажа Дункана Айдахо, тогда как сын актера появится как один из подростков-близнецов, детей Пола и Чани

Ожидается, что актерский состав пополнят Аня Тейлор-Джой, которая получила во второй части камео, как взрослая сестра Пола, и Роберт Паттинсон — вероятно, в роли главного злодея Скайтейла. Съемки в настоящее время проходят в Будапеште. Оператор Грейг Фрейзер, который снимал первые два фильма, уступил место Линусу Сендгрену («Ла-Ла Ленд»), а музыку, к счастью, все еще пишет Ганс Циммер.

Фильм среди прочего будет включать сцены, снятые на камеры IMAX — но не полностью, как в случае с «Одиссеей» Кристофера Нолана. Ранее Вильнев отмечал, что «Дюна 3» станет для него финальной работой во франшизе и будет выглядеть скорее как отдельный фильм, а не продолжение первых двух, которые были целостной структурой:

«Во-первых, важно, чтобы люди понимали, что для меня это был настоящий диптих. Это была пара фильмов, которые стали экранизацией первой книги. Это сделано. Если я сделаю третий, который находится в процессе написания, это не будет похоже на трилогию. Странно это говорить, но если я вернусь, то для того, чтобы сделать что-то другое и иметь собственную идентичность».

Ожидается, что «Дюна 3» выйдет в кинотеатрах в декабре 2026 года. Ранее инсайдеры писали, что Warner Bros. уже работает над «Дюна 4» без Вильнева, и даже готовит еще один сериал во вселенной (первый под названием «Дюна: Пророчество» транслируется на HBO).

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Источник: Deadline, World of Reel

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