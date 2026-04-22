Новости Кино 22.04.2026

Сериал "Гарри Поттер" от HBO: ближе к книгам, но фанаты разъярены из-за изменений

Вадим Карпусь

Автор новостей

Серіал "Гаррі Поттер" від HBO: ближче до книг, але фанати розлючені через зміни

Новый сериал по вселенной «Гарри Поттер» от HBO еще до премьеры вызвал споры среди фанатов. Хоть авторы обещают максимально точно держаться книжного оригинала, не все довольны тем, как выглядит проект в первом трейлере.


С одной стороны, сериал имеет серьезное преимущество над фильмами, ведь он стремится точнее передать события и атмосферу книг. А значительно большее количество экранного времени позволит глубже погрузиться в первоисточник. Например, создатели уже подтвердили появление Пивза — озорного полтергейста, которого не было в оригинальных фильмах. Также авторы хотят лучше воссоздать дух 1990-х, когда и происходят события истории. Это дает фанатам основания ожидать более полную и глубокую адаптацию.

Но визуальный стиль вызвал совсем другую реакцию. Если сравнить трейлер сериала с фильмом «Гарри Поттер и философский камень» 2001 года, разница заметна сразу. Первые фильмы запомнились теплыми, почти сказочными цветами. Зато новый сериал выглядит значительно холоднее — многие зрители даже говорят об ощутимом синем оттенке в изображении.

Для части фанатов это проблема. Именно теплая атмосфера первых фильмов создавала тот самый «магический» эффект и ностальгию. В комментариях под трейлером часто пишут, что новая версия кажется слишком темной и менее волшебной. Люди боятся, что сериал потеряет ту легкость и сказочность, с которой начиналась история Гарри Поттера.


Впрочем, есть и другое мнение. Некоторые считают, что более холодный стиль поможет сериалу отличаться от фильмов и сделает его более взрослым. Это логично, ведь франшиза со временем темнела, и новая адаптация может сразу задать более серьезный тон.

Отдельные зрители обращают внимание, что на платформе HBO трейлер выглядит теплее, чем на YouTube. Существует мнение, что синий оттенок частично появился из-за сжатия видео. Но многие все же считают, что это сознательное решение авторов — дистанцироваться от фильмов и сделать собственный стиль.

Но еще больше фанатов разозлил подход авторов сериала к подбору актеров. Вернее, одного актера, который будет играть Северуса Снейпа. Основное возмущение было связано с несколькими факторами, касающимися как канонического образа, так и сюжетной логики. В книгах Джоан Роулинг Снейп описан как мужчина с «бледной кожей», крючковатым носом и жирными черными волосами. Однако в сериале его будет играть темнокожий актер Паапа Эссьеду. Фанаты считают, что изменение расы персонажа нарушает визуальную точность адаптации.

Від застарілої інституції до data-product компанії: як будували Держстат 2.0
Як перетворити заощадження на дохід: досвід покупки корпоративних облігацій за кілька хвилин

Некоторые комментаторы указывают на то, что Паапа Эссьеду — довольно привлекательный мужчина, тогда как Снейп в книгах описывается как неприятный внешне персонаж с желтыми зубами. И еще поклонники вселенной Гарри Поттера отмечают, что изменение расы Снейпа может изменить восприятие его прошлого. В сюжете Снейпа жестко травили Джеймс Поттер и Сириус Блэк. Фанаты опасаются, что в сериале этот буллинг может выглядеть как акт расизма, что сместит акценты с личной вражды на социальную повестку.

Учитывая это, новый сериал пытается балансировать между двумя подходами: точностью к книгам и новым визуальным видением. Сработает ли такая формула — будет зависеть от того, насколько зрители примут эти изменения.

«Гарри Поттер» за кулисами: 40 тыс. кастингов, 36 тыс. перьев на одну сову и магия без CGI

Источник: notebookcheck

Второй сезон "Фоллаут" собрал 100 млн зрителей
Готовьте платки: на 15-ю годовщину "Игры Престолов" HBO выпустил эксклюзивные кадры последних дней съемок
Автор "Острых козырьков" решил судьбу Томми Шелби едва ли не в последний момент
Трейлер "Гарри Поттера" стал самым популярным в истории HBO: 277 млн просмотров за два дня
8 лет спустя: "Сорвиголова: Рожденный заново" возвращает Защитников и раскрывает тайну силы Железного Кулака
Все-таки ИИ? Актер Кратоса из сериала God of War посоветовал "не верить" первому кадру
"Белый лотос" 4 сезон: старт съемок, Французская Ривьера и новый актерский состав
Ужасные превращения в животных — снова на экране: сериал "Аниморфы" выходит на Disney+ благодаря Райану Куглеру
Apple TV представил сериал-триллер о космических гонках 1960-х годов
На Netflix вышел второй сезон "Ван Пис": сразу с 8 эпизодами
Лучшая историческая драма на Netflix — это даже не оригинальный сериал Netflix
Тарантино и Сталлоне снимут сериал о гангстерах 1930-х годов
Сериал "Светлячок" / Firefly получит продолжение с оригинальными актерами: но есть нюанс
Киллиана Мерфи задержали в аэропорту из-за пули из "Острых козырьков"
"Дом дракона" сделал перекаст в семье Таргариенов для 3 сезона
Актеры сериала "Гарри Поттер" получили "серьезную охрану" после угроз смерти новому Снейпу
Постеры спин-оффа "Очень странных дел" раскрывают нового персонажа: кто такая Никки Бакстер?
Скандальный сериал Apple TV, отложенный с прошлой осени, наконец-то выйдет этим летом
Netflix начал съемки 7 и 8 сезонов сериала "Острые козырьки": первые фото
Сериал "Гарри Поттер" показал 20+ студентов Хогвартса: квиддича будет много
"Молодой Шерлок" собрал 45 млн зрителей и получил продление на второй сезон: режиссер Гай Ричи возвращается
