Лекцию легенды программирования Грейс Хоппер не смогли воспроизвести в США — не нашли устройства

В архивах Агентства национальной безопасности США (АНБ, NSA) хранятся на магнитной ленте, содержащие знаковый фрагмент истории программирования — лекцию адмирала Грейс Хоппер. Однако есть проблема: АНБ нечем ее воспроизвести.

Грейс Хоппер была высшим офицером ВМС США, легендой информатики и пионером компьютеров. Она участвовала в разработке FLOW-MATIC, первого языка программирования, который использовал основные английские слова вместо чисел. Позже она помогла разработать COBOL, коммерчески ориентированный компьютерный язык, который до сих пор используется в некоторых компьютерных системах. В 1982 году она выступила с лекцией в штаб-квартире АНБ. Агентство записало лекцию и сохранило ее.

«Содержание ее лекции 1982 года разделено на две части — TVC 930A и TVC 930B, продолжительностью 48 мин. 15 с и 40 мин. 39 с соответственно. В них не просто исторические данные, но, вероятно, ценная и перспективная информация об эволюции технологий и их влиянии на общество», — пишет исследователь Майкл Равницки, представляющий MuckRock, некоммерческую организацию, которая помогает людям подавать запросы согласно Закону о свободе информации (FOIA).

12 октября 2021 года Равницкий подал заявку на доступ к этим пленкам. Через три года АНБ заявила, что у нее «нет соответствующих документов». Равницки точно знал, что данные есть, и возразил. Собственный «Каталог телевизионного центра» АНБ, документ, обнародованный Законом о доступе к информации в 2009 году, перечислял ленты среди содержимого. Поэтому исследователь потребовал от агентства объяснений. АНБ ответила, что не имеет технических средств, чтобы прослушать пленки, а потому не может предоставить их по запросу:

«Во время поиска наш офис связался с организацией, у которой были бы записи, которые вы запрашивали, если они все еще существуют. Нам сообщили, что хотя есть некоторые старые видеокассеты, которые потенциально соответствуют, они находятся в формате, который АНБ больше не имеет возможности просматривать или оцифровать. Не имея возможности просматривать пленки, АНБ не имеет возможности проверить их соответствие. От АНБ не требуется находить или получать новые технологии (устаревшие или актуальные) для обработки запроса», — сообщили в агентстве.

Равницки обратился к АНБ с просьбой предоставить фотографии записей, и он их получил. Снимки показали, что ленты были записаны на 1-дюймовый видеомагнитофон AMPEX. Было три разных стандартизированных типа машин AMPEX. Предварительный поиск на eBay выявил десятки машин, которые могли бы соответствовать требованиям.

Может до этого не дойти. После того, как MuckRock опубликовала статью, некоторые люди вызвались помочь. Майкл Мориси, основатель и генеральный директор MuckRock, рассказал, что несколько групп предложили «различные аппаратные установки, которые, по их мнению, могли бы помочь». Пока что поиск оборудования в процессе. Но магнитные ленты со временем разрушаются, так что стоит поспешить.

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Источники: MuckRock, Gizmodo

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