Lenovo обновила ноутбуки ThinkBook процессорами Intel 11-го поколения, а также анонсировала первый гибрид в серии и модель с собственными TWS наушниками

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Компания Lenovo анонсировала выпуск обновлённой линейки ноутбуков ThinkBook, оснастив их новыми процессорами Intel 11-го поколения Tiger Lake с графикой Iris Xe. Устройства также получили более производительную память и поддержку Thunderbolt 4.

Модель Lenovo ThinkBook 13s помимо новых процессоров также отличается использованием 13,3-дюймового дисплея с соотношением сторон 16:10, так что устройство получилось немного выше. На выбор пользователей будут доступны конфигурации с процессорами Intel (от $829) и AMD ($729). Ноутбук Lenovo ThinkBook 13s поступит в продажу в октябре.

Lenovo ThinkBook 14s Yoga является первым конвертируемым устройством в линейке ThinkBook. Ноутбук изготовлен в алюминиевом корпусе и снабжён слотом для хранения стилуса. Новинка также предлагается в рамках ограниченной серии в цвете Abyss Blue. Данная модель поступит на рынок в ноябре по рекомендованной розничной цене от $879.

Ноутбук Lenovo ThinkBook 15 отличается наличием специального выдвижного слота для хранения наушников. Он расположен в клавиатурном блоке справа. Этот слот одновременно служит зарядным кейсом для полностью беспроводных наушников. Устройство может поставляться с процессорами Intel (от $569) или AMD (от $549). Продажи стартуют уже в октябре.

Источник: neowin