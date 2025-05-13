Lenovo представила Legion RTX 5060 Ti и 5070 — но просто купить видеокарты не получится

Lenovo разработала новые видеокарты GeForce RTX 5060 Ti и RTX 5070, которые созданы исключительно для фирменных игровых ПК под брендом Legion. Они не поступят на розничный рынок, следовательно, геймеры не смогут купить их, чтобы установить в свои системы. И это досадно, ведь новинки могут заинтересовать пользователей.

Видеокарты Lenovo RTX 5060 Ti и RTX 5070 — это не разогнанные модели, которые соответствуют референсным характеристикам NVIDIA. RTX 5070 имеет 6144 CUDA-ядра и 12 ГБ памяти GDDR7 (192-битная шина). В то же время RTX 5060 Ti получила 3840 CUDA-ядер и поставляется с 8 ГБ памяти GDDR7 (128-битная шина). Lenovo, к сожалению, не предлагает версию RTX 5060 Ti с 16 ГБ памяти.

Обе видеокарты оснащены 2,5-слотовой системой охлаждения с двумя вентиляторами. RTX 5070 визуально немного длиннее. RTX 5060 Ti, созданная на GPU GB206, использует ограниченный интерфейс PCIe на 8 линий — это видно на рендерах.

Эти видеокарты ориентированы на китайский рынок и поставляются в составе готовых игровых систем Lenovo Legion 7000K и GeekPro. RTX 5060 Ti размещается в компактном корпусе GeekPro, непосредственно над блоком питания. Модель 7000K с RTX 5070 — это более премиальная сборка с жидкостным охлаждением процессора.

Минимальные официальные цены от Lenovo составляют:

11 999 юаней ($1660) — за систему с RTX 5070;

7 199 юаней ($995) — за систему с RTX 5060 Ti.

Как и отмечалось ранее, эти видеокарты нельзя приобрести отдельно — они являются эксклюзивом для готовых систем. В то же время не исключено, что со временем они появятся на вторичном рынке, что может заинтересовать желающих обновить ПК.

Creators — агентство международного PR для технологических и B2B-компаний PR для компаний и их лидеров Организация интервью в медиа, подкастах, выступлений на конференциях Европа, Азия, Америка Узнать больше

Источник: videocardz