LG и Here наделят самоуправляемые автомобили возможностью «общаться» друг с другом

Сейчас все больше технологических компаний в той или иной форме заявляют о притязаниях на собственную долю в пока еще только зарождающемся рынке самоуправляемых автомобилей. Причем многие из них делают ставку именно на решения, которые в будущем позволят автомобилям обмениваться между собой различной важной информацией. Вот и компании LG и HERE Technologies на этой неделе объявили о сотрудничестве, цель которого – создание “телематических решений следующего поколения” для автономного транспорта.

Проще говоря, компании намереваются предложить автопроизводителям передовое устройство связи, которое позволит автомобилям «общаться» – обмениваться самой разнообразной информацией о направлении и скорости движения, ситуации на дороге и так далее. Все это, как ожидается, должно привести к снижению количества дорожно-транспортных происшествий, заторов и повышению общей безопасности на дорогах.

Разработка будет сочетать в себе наработки LG в области телематики, а также геолокационные и картографические сервисы Here. В общем, впитает все лучшее, что могут предложить компании для самоуправляемых автомобилей.

В LG заявляют, что по завершении разработки телематическая система будет играть ключевую роль в обеспечении связи между автономными транспортными средствами. Именно она будет отвечать за считывание уже проанализированной в облаке информации, предварительно собранной разнообразными сенсорами системы автономного движения автомобиля и посредством технологии V2X, с целью принятия дальнейших решений в каждом конкретном случае для конкретного автомобиля. К примеру, автомобиль может узнать от другого автомобиля, что впереди движение слегка затруднено и объехать этот проблемный участок.

Отметим, что это уже далеко не первая попытка LG заявить о себе на рынке самоуправляемых авто. Еще в 2014 году южнокорейский производитель объединился с Mercedes для разработки автоматической системы торможения. Кроме того, LG уже сейчас поставляет аккумуляторы и прочие компоненты для автомобилей. Этот новый альянс лишь дает понять, что LG стремится откусить как можно большую часть пирога. И для этого компании вовсе не обязательно выпускать автомобили, достаточно выступать поставщиком платформы, посредством которой они будут взаимодействовать между собой.

Напомним, HERE Technologies – бывшее картографического подразделение Nokia, которое в 2015 году было продано консорциуму при участии Audi AG, BMW Group и Daimler AG за 2,8 млрд евро.

Источник: LG Newsroom