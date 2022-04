Lincoln показал концепт роскошного электрического кроссовера-трансформера Star

Люксовый бренд Ford представил свой первый концепт. Lincoln Star — это роскошный электрический кроссовер с трансформируемым корпусом. Автомобиль на представленных концепт-фото и видео выглядит элегантнее, чем существующая линейка Lincoln. У электромобиля множество светящихся внешних элементов. Передний багажник прикрыт электрохромным стеклом, которое при начале движения становится прозрачным. Передние стойки и D-стойки (сзади) изготовлены из металла, напечатанного на 3D-принтере. Дисплеи, звуки и даже запахи в салоне будут создавать определенное настроение. Заявлены Coastal Morning (с ароматом морского тумана), Mindful Vitality (цветочный) и Evening Chill (вечнозеленый).

Внутри находится гигантский панорамный передний дисплей, а под ним расположен гораздо меньший экран управления. У пассажиров сзади будут собственные дисплеи. Star может подключаться к другим транспортным средствам и городским сетям, получит ассистента водителя и функции Help Me See и Park.

Просторные сиденья с закругленными углами, откидные спинки, индивидуальные подставки для ног, тщательно продуманное место для хранения устройств и тапочек, роскошный стеклянный охладитель напитков придают еще больше комфорта.

Внутри также расположен Lincoln Attaché — концепт цифрового портфеля со скрытым отсеком в задней двери салона, который не только обеспечивает безопасное хранение планшетов и ноутбуков, но и выполняет двойную функцию в качестве подставки для зарядки. Задний багажник имеет режим гостиной и трансформируется в уютное сиденье во время отдыха на свежем воздухе.

Lincoln планирует выпустить три новых полностью электрических автомобиля к 2025 году и четыре — к 2026 году. Ожидается, что к середине 2020-х годов более половины продаж будут приходиться на электрические модели. Ранее компания объявила о таких же планах, как Ford: продавать исключительно электромобили к 2030 году.

Lincoln отчитался о лучших годовых глобальных продажах за 21 год, увеличившихся на 7% по сравнению с 2021 годом, и планирует наращивать темпы благодаря недавнему запуску совершенно нового Zephyr в Китае и нового Navigator в Северной Америке.