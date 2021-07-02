Линейка iPhone 12 достигла рубежа в 100 млн продаж всего через 7 месяцев после выхода





Серия iPhone 12 стала самой успешной в рамках линейки смартфонов Apple со времен iPhone 6 в 2014 году. Об этом свидетельствуют данные Counterpoint Research. В то время обновлённый дизайн и большие экраны привлекали людей к серии iPhone 6, а в случае 12-й серии популярность обусловлена другими факторами.

По словам аналитиков, причиной высокой популярности смартфонов серии iPhone 12 стало внедрение поддержки 5G на всех моделях, а также использование OLED-дисплеев даже на моделях без приставки Pro. Кроме того, в отличие от предыдущих серий, на этот раз потребители устремились к моделям более высокого класса.

В частности, версия iPhone 12 Pro Max оказалась самой популярной среди всех четырёх устройств, на неё приходится 29% общих продаж, по сравнению с 25% для iPhone 11 Pro Max в прошлом году. И это глобальные цифры. В США топовая версия оказалась суперпопулярной и собрала, 40% продаж всех устройств iPhone 11 Pro Max приходятся на эту страну.

Модель iPhone 11 Pro Max была выпущена по той же цене, что и прошлогодняя модель – $1100. Но, поскольку на неё приходится большая доля продаж, чем раньше, средняя цена продажи iPhone 12-й серии была выше. Фактически, показатель средней цены продажи оказался на рекордно высоком уровне. Это одна из причин, почему серия iPhone 12 принесла на 22% больше денег, чем серия 11.

Отмечается, что серия смартфонов iPhone 12 достигла рубежа в 100 млн продаж всего через 7 месяцев после выхода – в апреле 2021 года. Предыдущей серии iPhone 11 для достижения такого же показателя потребовалось на 2 месяца больше.

Источник: gsmarena