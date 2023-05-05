Новости Наука и космос 05.05.2023 в 12:06

Lockheed Martin и Raytheon разрабатывают наземные системы для секретной спутниковой связи США, которая будет работать в случае ядерной войны

Катерина Даньшина

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Lockheed Martin и Raytheon получили контракты на $30 млн с Космическими силами США на разработку проектов наземных систем управления в рамках проекта Evolved Strategic Satcom (ESS) – секретной спутниковой сети, устойчивой к ядерным атакам.

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Конкурентные проекты спутников разрабатывают Boeing и Northrop Grumman. Всего в течение 5 последующих лет Пентагон планирует потратить 6,5 млрд на программу устойчивой к ядерным атакам спутниковой связи.

ESS
Иллюстрация ESS от Northrop Grumman

Спутники ESS предназначены для расширения и, наконец, замены сети Advanced Extremely High Frequency (AEHF), которую создала Lockheed Martin (Northrop Grumman разработала полезную нагрузку AEHF).

Спутники ESS и наземные системы управления станут частью архитектуры ядерной связи США, которая позволит президенту через военную цепочку командовать и контролировать стратегические бомбардировщики, баллистические подлодки и межконтинентальные баллистические ракеты.

У каждой из компаний будет 18 месяцев на создание прототипов, один из которых будет выбран для дальнейшей разработки.

Источник: Space News


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