Lockheed Martin и Raytheon разрабатывают наземные системы для секретной спутниковой связи США, которая будет работать в случае ядерной войны

Lockheed Martin и Raytheon получили контракты на $30 млн с Космическими силами США на разработку проектов наземных систем управления в рамках проекта Evolved Strategic Satcom (ESS) – секретной спутниковой сети, устойчивой к ядерным атакам.

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Конкурентные проекты спутников разрабатывают Boeing и Northrop Grumman. Всего в течение 5 последующих лет Пентагон планирует потратить 6,5 млрд на программу устойчивой к ядерным атакам спутниковой связи.

Спутники ESS предназначены для расширения и, наконец, замены сети Advanced Extremely High Frequency (AEHF), которую создала Lockheed Martin (Northrop Grumman разработала полезную нагрузку AEHF).

Спутники ESS и наземные системы управления станут частью архитектуры ядерной связи США, которая позволит президенту через военную цепочку командовать и контролировать стратегические бомбардировщики, баллистические подлодки и межконтинентальные баллистические ракеты.

У каждой из компаний будет 18 месяцев на создание прототипов, один из которых будет выбран для дальнейшей разработки.

Источник: Space News