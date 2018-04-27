Лоукостер Wizz Air начнет летать в Украину на более вместительных самолетах и откроет три новых маршрута из Киева

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Венгерская лоу-кост компания Wizz Air откроет новые маршруты из Киева в Вену, Берлин и Франкфурт-на-Майне. Но при этом компания откажется от рейса Киев-Франкфурт-Хан. Таким образом, общее количество авиамаршрутов компании из столицы Украины достигнет 23.

Как сообщил вице-президент Wizz Air Стивен Джонс, в этом году компания планирует перевезти около 35 млн пассажиров, что на 5 млн больше чем в 2017 году. Открытие новых рейсов из Киева будет способствовать выполнению этого плана. Кроме этого, он напомнил, что Wizz Air увеличит флот на базе в Киеве с двух до трёх самолетов. Также он сообщил, что в настоящее время в компании работает около 100 украинцев.

Дополнительно сообщается, что летом Wizz Air начнет использовать на украинском рынке самолёт Airbus A321. Это более вместительная версия по сравнению с ныне летающим Airbus A320. Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил заместитель гендиректора аэропорта «Киев-Жуляны» Валерий Полищук.

«Открою вам один секрет. Wizz Air переходит на новый тип самолета — Airbus 321. 4 июня мы ожидаем его в Киеве», — отметил Полищук.

Напомним, Wizz Air использует модель А321 с ноября 2015 года на своих наиболее загруженных маршрутах. Данный тип позволяет перевозить 230 пассажиров, в то время как максимальная вместимость А320, которые также используются Wizz Air, составляет 180 мест.

Валерий Полищук также заявил, что Wizz Air является крупнейшей авиакомпанией в аэропорту «Киев-Жуляны», которая обеспечивает 35% пассажиропотока воздушной гавани.

«Доля Wizz Air в нашем аэропорту составляет 35%. Более 20 маршрутов компания открыла из нашего аэропорта», — заявил Полищук.

Источник: hromadske, cfts 1, 2, 3