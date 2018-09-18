Lucid Motors все-таки получила $1 млрд инвестиций от Саудовского фонда и теперь рассчитывает выпустить электромобиль Lucid Air в 2020 году

На этой неделе Фонд национального благосостояния Саудовской Аравии подтвердил факт инвестиций в размере $1 млрд в прямого конкурента Tesla – нашумевшего китайского производителя электромобилей Lucid Motors, ранее известного как Atieva. Напомним, впервые о том, что этот фонд, владеющий 5% акций Tesla, планирует инвестировать в Lucid Motors, сообщалось в августе.

Lucid Motors, которая до недавнего времени находилась в очень сложном положении и готова была продать активы, после сделки воспряла духом и теперь с оптимизмом смотрит в будущее. По условиям договоренности, Lucid Motors направит деньги саудовцев на: завершение разработки, тестирование своего первого серийного электромобиля Lucid Air, строительство завода Каса Гранде (Аризона) и развитие розничной сети с открытием первых магазинов в Северной Америке. К слову, Lucid Motors планирует начать массовое производство электромобилей Lucid Air в 2019 году, а продажи – в 2020 году.

О самой Lucid Motors и электромобиле Lucid Air, который должен стать прямым конкурентом Tesla Model S, мы уже писали не один раз. Напомним, Lucid Air – это седан премиум-класса мощностью 1000 л.с., запасом хода 640 км, разгоном «до сотни» за 2,5 с и стоимостью в $100 тыс. в максимальной комплектации.

Источник: The Verge