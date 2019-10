Луноход NASA VIPER займётся поиском водяного льда на Луне

Перед тем, как NASA снова отправит человека на Луну, космическое агентство сначала планирует доставить туда луноход VIPER (Volatiles Investigating Polar Exploration Rover). Ровер будет направлен на южный лунный полюс, где в дальнейшем должна приземлиться пилотируемая миссия Artemis.

VIPER займётся поиском водяного льда в регионе и сбором образцов, чтобы помочь выяснить, достаточно ли на Луне воды для поддержания будущих миссий и жителей. Луноход будет оснащён четырьмя научными приборами для отбора проб в различных почвенных средах, в том числе метровым буром, чтобы иметь возможность собирать образцы из-под поверхности.

Руководитель проекта VIPER Даниэль Эндрюс сказал:

«Ключом к жизни на Луне является вода — так же, как здесь, на Земле. С момента подтверждения наличия лунного водяного льда десять лет назад, вопрос сейчас заключается в том, может ли Луна действительно содержать такое количество ресурсов, которое нам необходимо для жизни. Этот луноход поможет нам ответить на многие наши вопросы о том, где находится вода и сколько нам нужно её использовать».

Космическое агентство NASA отправило ракету к Луне в 2009 году и смогло обнаружить присутствие водяного льда на южном полюсе. Миссия VIPER состоит в том, чтобы выявить местонахождение воды и понять ее природу, чтобы в дальнейшем планировать, как получить к ней доступ и использовать её в будущем.

Ровер будет исследовать территорию в несколько миль, чтобы найти участки с наличием воды под поверхностью, используя прибор под названием Neutron Spectrometer System. После нахождения таких участков будет задействован бур The Regolith and Ice Drill for Exploring New Terrain or TRIDENT для поиска образцов. Два других его прибора – Mass Spectrometer Observing Lunar Operations и Near InfraRed Volatiles Spectrometer System – будут затем анализировать образцы, чтобы выяснить их состав и концентрацию водяного льда или других ресурсов, которые люди смогут потенциально использовать.

Хотя точной даты запуска пока нет, NASA планирует доставить луноход VIPER на поверхность Луны в декабре 2022 года.

Источник: Engadget