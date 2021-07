SpaceX вывела на орбиту 88 небольших спутников в рамках миссии Transporter-2 — и завершила первое полугодие 2021 года с 20 успешными запусками

Поздно вечером 30 июня SpaceX выполнила запуск ракеты-носителя Falcon 9 миссии Transporter-2, отправив на орбиту одновременно 88 небольших спутников для множества заказчиков из разных стран. Этот запуск стал уже 20-м по счету в 2021 году для компании Илона Маска. Таким образом, SpaceX установила для себя новый рекорд по числу запусков ракет за первую половину календарного года. Запуск можно было наблюдать в прямой трансляции на YouTube-канале SpaceX.

Transporter-2 — вторая миссия по программе массовых совместных запусков SmallSat Rideshare Program. Да, речь о тех самых «космических маршрутках» SpaceX, в рамках которого компания пакетом отправляет десятки небольших спутников для разных заказчиков. В рамках первой миссии Transporter-1 в январе 2021 года был установлен мировой рекорд по количеству одновременно запущенных спутников — 143 штуки.

В рамках миссии Transporter-2 компания всего запустила 88 аппаратов. 3 из них — это собственные спутники связи Starlink, а остальные 85 — аппараты сторонних компаний, частью из которых занимались космические брокеры, в том числе Spaceflight Industries. Среди них можно выделить три спутника съемки Земли LEMUR от Spire, пять спутников SpaceBees для двусторонней спутниковой связи и ретрансляции данных, спутники для IoT-созвездия Astrocast, спутник снижения риска ARTHUR-1 от Aerspacelab, спутники связи Cluster 3 от HawkEye 360, спутники связи TIGER 5G IoT от OQ Technology. В рамках Transporter-2 около 30 спутников отправила Exolaunch (YAM-3, TUBIN, D-2 / AtlaCom-1, XR-2 и ICEYE) и еще 10 аппаратов разместила D-Orbit (Neptuno, Spartan, QMR-KWT, W-Cube, Ghalib, NAPA 2 / RTAF-SAT 2, ADEO, LaserCub, Nebula и Worldfloods)

Пять спутников SpaceBeesК слову, в рамках Transporter-2 в третий раз использовалась «трансферная» ступень SHERPA-FX (ранее модуль участвовал в миссиях SSO-A и Transporter-1).

Это специальный спутниковый распределитель, разработанный Spaceflight для развертывания второстепенных полезных нагрузок. Он разделяет спутники таким образом, чтобы они не создавали помех и не мешали друг другу. Кроме того, на сей раз к нему примкнул напарник SHERPA-LTE1, выделяющийся встроенной силовой установкой с одним двигателем для вывода грузов на более высокие орбиты.

Ракета со спутниками стартовала в 22:31 по киевскому времени с пусковой площадки комплекса SLC-40 на мысе Канаверал. Рекорд по многоразовому применению пока остается прежним — одну и ту же ступень запускали в космос максимум десять раз. Для сегодняшнего запуска использовалась первая ступень F9 B5 с номенклатурным номером B1060, которая до этого летала в космос семь раз.

Спустя две с половиной минуты первая ступень отделилась, совершила с помощью трех двигателей U-образный разворот и уже через шесть минут мягко приземлилась на сушу в посадочной зоне (LZ-1) неподалеку от места старта. К слову, это первая посадка на сушу в этом году, все предыдущие посадки проводились с использованием морских платформ.

