Лишь 152 из 5000 моделей OnlyFans декларируют доход — Даниил Гетманцев назвал общую сумму

Председателю налогового комитета Верховной рады Даниилу Гетманцеву снова не дают покоя онлифанщицы. По его словам, налоги с OnlyFans платит лишь небольшая часть из них.

В сообщении Telegram народный депутат сетует на недекларирование дохода украинскими работниками и работницами вебкамер. Он приводит неофициальную оценку, согласно которой в OnlyFans работают около 5 тыс. граждан Украины. Однако декларации подали только 152 из них, на общую сумму 132,8 млн грн. Даниил Гетманцев не уточняет, но очевидно речь идет о последних декларациях этого года. В контексте он вспомнил и давно назревший вопрос декриминализации этого бизнеса.

«Этот разрыв — не только вопрос налогов, но и риски уголовного преследования (ст. 301 УКУ). В парламенте уже лежит законопроект о декриминализации, и я последовательно поддерживаю его скорейшее принятие».

В Украине сложилась ситуация, когда государство пытается собирать налоги с деятельности, которая технически является незаконной. Сдвиги в этом вопросе могли бы ускорить вхождение работников специфической отрасли в легальное финансовое поле. Сравнительно неплохие доходы позволяют платить налоги, но мешают опасения преследования.

В начале мая 2025 года Даниил Гетманцев поблагодарил моделей OnlyFans за понимание и уплату больших налогов. Он отметил, что лично общается с ними и обсуждает эти проблемы.

По сообщению Гетманцева в декабре 2024 года, 350 моделей OnlyFans подали декларации на 305,4 млн грн. Идет ли речь об уменьшении декларирования, и чем оно может быть вызвано, депутат не объяснил. Во вчерашнем посте относительно декларирования доходов в Украине Гетманцев отметил общее падение количества деклараций на 22% — до 363 тыс.