Лишь 9% украинцев поддерживают идею блокирования Telegram — опрос КМИС

Киевский международный институт социологии (КМИС) провел опрос, чтобы выяснить восприятие украинцами угроз распространения российской пропаганды в соцсетях и отношение к запрету Telegram. Опрос проводился 1-6 сентября 2024 года методом телефонных интервью 1015 респондентов во всех подконтрольных регионах Украины.

Подавляющее большинство респондентов (71%) считают достаточно или даже очень серьезной угрозой распространение российской дезинформации и пропаганды в социальных сетях. При этом треть опрошенных считают эту угрозу одной из самых больших — 33%. Остальные 38% отмечают, что эта угроза хоть и серьезная, но не является одной из крупнейших. В то же время 23% респондентов утверждают, что это не является значительной угрозой или вообще не угроза. Хотя из них 18% признают, что определенный вред таки есть.

Специалисты КМИС также спросили украинцев об их отношении к запрету Telegram в Украине. Выяснилось, что сейчас только 9% респондентов поддерживают идею полного запрета мессенджера, которую периодически озвучивают представители украинской власти. В то же время 26% опрошенных считают, что Telegram не стоит никоим образом контролировать. Однако большинство украинцев (54%) считают, что не стоит полностью запрещать Telegram в Украине, а надо ввести определенные ограничения и контроль — например, блокирование отдельных каналов и тому подобное.

На графике ниже данные приведены в разрезе того, насколько респонденты в целом считают серьезной угрозой безопасности российскую дезинформацию и пропаганду в социальных сетях. Даже среди тех, кто считает угрозу очень серьезной, лишь 15% выступают сейчас за полный запрет Telegram в Украине.

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Тем респондентам, которые пока не поддерживают полный запрет Telegram в Украине, задавался дополнительный вопрос, поддержат ли они запрет, если владельцы мессенджера откажутся блокировать определенные Telegram-каналы. Причем реализовывался эксперимент и каждому респонденту предлагался только один из типов телеграмм-каналов, которые в гипотетическом сценарии владельцы Telegram отказывались блокировать. Полученные результаты приведены ниже на графике. Те респонденты, которые сразу были за полный запрет Телеграмм, считались здесь как те, кто поддерживают запрет.

В том случае, если владельцы Telegram категорически откажутся блокировать каналы, распространяющие российскую пропаганду и дезинформацию, 60% украинцев поддержали бы полный запрет мессенджера. В то же время не поддержали бы блокировку 32%.

В то же время большинство украинцев поддержали бы запрет Telegram, если бы владельцы мессенджера отказались блокировать каналы, которые используются российскими оккупантами для связи, и каналы по распространению наркотиков. Так, в случае отказа блокировать каналы российских оккупантов, которые используются для связи, 71% поддержат запрет (не поддержат — 21%). В случае отказа блокировать каналы по распространению наркотиков 70% поддержат запрет (не поддержат — 20%).

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Источник: КМИС

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