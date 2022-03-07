MacPaw прекращает продажи своих продуктов на территории россии и беларуси

Приложения украинского разработчика MacPaw (Setapp, CleanMyMac, Gemini 2 и др.) больше недоступны на территории россии и беларуси. Об этом сообщили в компании, отметив, что все средства, ранее полученные от продажи продуктов MacPaw в этих странах, компания направит в поддержку ВСУ.

Приложения не доступны как на сайте, так и App Store в этих странах, а пользователи, купившие продукты MacPaw ранее, больше не смогут продлить срок действия лицензии. Кнопки Buy Now и Free Download в магазине MacPaw для пользователей из россии и беларуси теперь ссылаются на блог-пост с позицией компании касательно вторжения.

С начала российской агрессии MacPaw использовала свои продукты для распространения информации о военных действиях на территории Украины среди российских и белорусских пользователей. Так, компания разместила в своих приложениях ссылку на статью «Узнайте правду о событиях в Украине«, посвященную россиянам и белорусам. Статья получила 167 тыс. просмотров с территории рф и 121 тыс. — из беларуси. Недавно «Роскомнадзор» запретил все источники, перечисленные в статье, а также саму статью.

Ранее MacPaw сделала собственный VPN-сервис ClearVPN бесплатным для всех пользователей из Украины, а также объявила о бесплатной лицензии на CleanMyMac X для представителей медиа, освещающих события войны в Украине.