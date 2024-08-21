Новости Игры 21.08.2024 в 00:16 comment views icon

Mafia: The Old Country возвращается к истокам: анонсировали приквел в Сицилии начала 1900-х годов

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Ігор Панченко

Автор новостей

Mafia: The Old Country возвращается к истокам: анонсировали приквел в Сицилии начала 1900-х годов

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Компания Hangar 13 представила новую игру серии Mafia, что перенесет игроков в Сицилию начала 20 века и обещает вернуться к основам, которые так любят фанаты франшизы.

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Разработчики анонсировали Mafia: The Old Country во время презентации Gamescom Opening Night Live. Новая часть серии станет приквелом к предыдущим трем играм.

Трейлер игры демонстрирует широкий арсенал, который игроки смогут использовать против соперников. Среди представленных видов — массивный нож, смертоносный пистолет и двуствольное ружье.

Президент Hangar 13 Ник Бейнс прокомментировал, что новая игра вернется «к корням того, что фанаты любят во франшизе Mafia», предлагая «глубокий линейный нарратив».

Разработчики пообещали раскрыть больше деталей о Mafia: The Old Country в декабре 2024 года. Это наталкивает на мысль, что игра может появиться на церемонии The Game Awards, которая традиционно проходит в декабре.

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Издатель 2K сообщил в Twitter, что релиз Mafia: The Old Country запланирован на 2025 год. Игра выйдет вместе с другими ожидаемыми проектами компании, в частности Borderlands 4.

Страница новой Mafia: The Old Country в Steam здесь.

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Источник: Gamesradar

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