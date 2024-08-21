Mafia: The Old Country возвращается к истокам: анонсировали приквел в Сицилии начала 1900-х годов

Компания Hangar 13 представила новую игру серии Mafia, что перенесет игроков в Сицилию начала 20 века и обещает вернуться к основам, которые так любят фанаты франшизы.
Разработчики анонсировали Mafia: The Old Country во время презентации Gamescom Opening Night Live. Новая часть серии станет приквелом к предыдущим трем играм.
Трейлер игры демонстрирует широкий арсенал, который игроки смогут использовать против соперников. Среди представленных видов — массивный нож, смертоносный пистолет и двуствольное ружье.
Президент Hangar 13 Ник Бейнс прокомментировал, что новая игра вернется «к корням того, что фанаты любят во франшизе Mafia», предлагая «глубокий линейный нарратив».
Разработчики пообещали раскрыть больше деталей о Mafia: The Old Country в декабре 2024 года. Это наталкивает на мысль, что игра может появиться на церемонии The Game Awards, которая традиционно проходит в декабре.
Издатель 2K сообщил в Twitter, что релиз Mafia: The Old Country запланирован на 2025 год. Игра выйдет вместе с другими ожидаемыми проектами компании, в частности Borderlands 4.
2025 is gonna be BIG 👀 pic.twitter.com/QyUdyA36ep
— 2K (@2K) August 20, 2024
Страница новой Mafia: The Old Country в Steam здесь.
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Источник: Gamesradar
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