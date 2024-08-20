Indiana Jones and the Great Circle: новий трейлер і дата релізу

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Джефф Кілі під час Gamescom Opening Night Live оголосив дати виходу нової гри про пригоди Індіани Джонса.

Indiana Jones and the Great Circle з’явиться на Xbox Series X|S та ПК 9 грудня 2024 року. Власники PlayStation 5 зможуть долучитися до археологічних пригод навесні 2025 року.

Дія гри розгортається в 1937 році, між подіями фільмів «У пошуках втраченого ковчега» та «Останній хрестовий похід». Гравці візьмуть на себе роль легендарного археолога Індіани Джонса, який намагається завадити зловмисникам заволодіти давньою силою, пов’язаною з Великим Колом (Great Circle).

Розробкою Indiana Jones and the Great Circle займається студія MachineGames, відома своєю роботою над серією ігор Wolfenstein. Виконавчим продюсером проєкту виступає Тодд Говард.

Indiana Jones and the Great Circle — це пригодницька гра від першої особи для одного гравця. Вона обіцяє поєднати кінематографічний стиль із захопливим геймплеєм, що дасть змогу гравцям повністю зануритися в атмосферу пригод Індіани Джонса.

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Сторінка гри у Steam тут.

Джерело: Gamesradar

Розділ Ігри виходить за підтримки ?

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