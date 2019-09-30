MAG1 – компактный ноутбук с 8,9-дюймовым дисплеем и ценой от $630

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Нетбуки, можно сказать, уже ушли в прошлое. Но для любителей компактных устройств была выпущена модель MAG1, которая возрождает такой форм-фактор устройств. Правда, если оригинальные нетбуки были доступными и маломощными моделями, то новинка получила достаточно производительные комплектующие и немалую цену.

Компактный ноутбук MAG1 оснащается 8,9-дюймовым сенсорным дисплеем с разрешением 2560×1600 точек и процессором Intel Core m3-8100Y. Объём оперативной памяти может составлять 8 или 16 ГБ, а ёмкость встроенного хранилища – 256 или 512 ГБ. Устройство содержит клавиатуру с поддержкой, тачпад, сканер отпечатков пальцев. Также в наличии имеются порт USB 3.0 Type-C для передачи данных и подзарядки батареи, порт USB 3.0 Type-A, видео выход micro HDMI, слот для карт памяти microSD, 3,5-миллиметровый звуковой разъём. Из беспроводных модулей доступны Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 4.0. Ёмкость комплектной батареи составляет 8600 мАч. Новинка имеет размеры 208,3х147,3х17,8 мм и массу 680 г.

Компактный ноутбук MAG1 уже доступен для предварительного заказа, а фактические поставки начнутся 9 октября. Цена конфигурации 8/256 ГБ составляет $630, а за версию с 16/512 ГБ памяти предстоит заплатить $794.

Источник: liliputing