Make USB-C great again: для сертефиката Windows 11 Microsoft требует полной функциональности всех портов ПК

Многим пользователям наверняка знакома ситуация, когда порты USB-C работают по-разному: один только заряжает ноутбук, другой — подключает монитор, а третий вообще ничего не делает. Вроде бы разъемы одинаковые, но их поведение — непредсказуемо. В 2025 году Microsoft решила сказать этому хаосу «стоп» и обновила свою программу сертификации для Windows 11, чтобы каждый USB-C порт на новых ноутбуках и планшетах работал как следует.

Какие изменения обещает Microsoft

Microsoft сообщила об обновлении своей программы совместимости Windows Hardware Compatibility Program (WHCP) для устройств с Windows 11. Теперь все USB-C порты на сертифицированных устройствах должны гарантировать полную поддержку трех функций: передачи данных, зарядки и видеовыхода. Если коротко — любой USB-C порт должен «просто работать».

Кроме этого, если ноутбук имеет порты USB со скоростью 40 Гбит/с, то они должны поддерживать и USB4, и Thunderbolt 3. Microsoft уточняет, что эти новые требования уже начали действовать для устройств, которые поставляются с версией Windows 11 24H2.

Microsoft также требует использования микросхем, сертифицированных USB-IF. А еще компания внедряет собственный драйвер USB-контроллера, чтобы все обновления приходили через Windows Update.

В чем была проблема?

Старший менеджер продуктов Microsoft Уган С описал знакомую многим ситуацию — вы подключаете монитор через USB-C, а на экране ничего. Он объяснил, что причина не в самих разъемах, а в несправедливом отношении производителей, которые по-разному реализуют функциональность USB-C портов на своих устройствах.

Это приводило к ситуациям, когда один порт заряжает, другой передает данные, а третий — просто «никакой». В 2025 году такое поведение уже не должно быть нормой.

Creators — агентство международного PR для технологических и B2B-компаний PR для компаний и их лидеров Организация интервью в медиа, подкастах, выступлений на конференциях Европа, Азия, Америка Узнать больше

Все эти обновления должны обеспечить пользователям меньше путаницы и больше уверенности. Если вы покупаете новый ноутбук или планшет с сертификацией WHCP и Windows 11 24H2, любой USB-C порт должен поддерживать зарядку, передачу данных и подключение дисплеев. Больше не надо искать, какой именно из портов заряжает, а какой — «только для монитора». Если коротко — в 2025 году USB-C на Windows-устройствах должен стать таким, каким он всегда должен был быть: универсальным, предсказуемым и удобным.

Все это стало возможным благодаря обновлению инструментов тестирования в Microsoft, в частности Hardware Lab Kit (HLK). Программа WHCP развивается вместе с каждым новым релизом Windows и будет продолжать внедрять улучшения.

Источник: tomshardware