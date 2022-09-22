Малыш Йода выйдет в виде игрушки тамагочи: виртуального Грогу можно кормить кальмарами, переодевать и воспитывать

Компания Bandai Namco выпустит игрушку тамагочи в виде всеми любимого Малыша Йоды. Виртуальный питомец из сериала «Мандалорец» будет требовать много внимания, заботы и… еды.

Однако истинных поклонников малыша это не смутит – кто смотрел «Мандалорца» прекрасно знает, что «чувство голода» одна из особенностей Грогу.

В тамагочи будет доступно много мини-игр и нарядов, а из еды предусмотрены кальмары и макароны. Впрочем, создатели игрушки все-таки рекомендуют здесь не переусердствовать:

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«Если вы дадите Грогу слишком много кальмаров, то реальный кальмар может прыгнуть на него».

Слоган игрушки звучит следующим образом:

«Сможете ли вы успешно воспитать Грогу? Или Темный солдат заберет его первым?»

Проект «Тамагочи» последние несколько лет переживает новый виток развития: запускаются новые версии с камерами, «умными часами» и фирменными версиями от R2-D2 до BTS.

Компания-создатель Bandai Namco утверждает, что игрушка Грогу будет доступна для предварительного заказа «совсем скоро» на Amazon.

Что касается «Мандалорца», то сериал продолжится третьим сезоном на Disney Plus в феврале 2023 года. Тем временем, сегодня, 21 сентября, вышли первые три эпизода последней серии «Звездных войн» под названием «Андор».

Источник: The Verge