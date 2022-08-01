Вышел полноценный трейлер сериала Andor / «Андор» по вселенной Star Wars, премьера состоится 21 сентября

После тизер-трейлера, представленного в рамках майского мероприятия Star Wars Celebration, компания Disney опубликовала полноценный трейлер нового сериала Andor / «Андор». Сериал стартует на стриминговой платформе Disney+ 21 сентября, в этот день покажут сразу три первых эпизода, остальные серии будут выходить по средам.

Напомним, что новый сериал посвящен повстанцу Кассиану Андору из фильма Rogue One: A Star Wars Story / «Изгой-один. Звёздные войны: Истории». Его роль в обоих случаях играет актер Диего Луна, компанию которому составит Алан Тьюдик, воплотивший на экране образ взломанного имперского робота K-2SO.

Также в сериале Andor / «Андор» снялись Форест Уитакер, Женевьев О’Рейли, Стеллан Скарсгард, Адриа Архона, Дениз Гоф, Кайл Соллер и Фиона Шоу.

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Интересно, что ранее премьера была запланирована на 31 августа и первыми должны были выйти два эпизода, однако затем планы создетелей изменились.

Источник: Disney