Марк Гурман: из-за локдауна на китайских заводах новый MacBook Air, вероятно, окажется в дефиците, а выход MacBook Pro перенесли

Как ожидается, сегодня во время проведения конференции для разработчиков WWDC компания Apple представит новый ноутбук MacBook Air. Но с доступностью новинки могут возникнуть проблемы. По данным Марка Гурмана, закрытие из-за COVID-19 китайских заводов, производящих MacBook, может вызвать ограниченную доступность устройства или же перенесение старта продаж на более поздний срок.

Политика Китая по борьбе с COVID привела к временному закрытию заводов, производящих продукцию для Apple, в том числе Pegatron и Quanta. Несмотря на некоторые послабления, различные районы в Шанхае всё ещё остаются закрытыми.

Аналитик Минг-Чи Куо ожидает, что Apple реализует 6-7 млн новых MacBook Air до третьего квартала этого года, но только если производственные мощности Quanta вернутся к уровню, доступному до локдауна. Он также считает, что поставки нового MacBook Air превзойдут объёмы реализации MacBook Pro. Дело в том, что новый MacBook Air будет производиться на заводах как Quanta, так и Foxconn, а MacBook Pro – только на мощностях Quanta. Сейчас Apple откладывает заказы на новые MacBook Pro до конца июля из-за локдауна и дефицита деталей.

И Гурман, и Минг-Чи Куо согласны с тем, что грядущий MacBook Air получит не очень разнообразную цветовую гамму. Скорее всего, в дополнение к существующим цветам космический серый и серебристый добавят два варианта цветового исполнения: тёмно-синий и «золотистый цвет шампанского». Ожидается, что MacBook Air будет оснащен 13-дюймовым дисплеем, двумя портами USB-C, зарядкой MagSafe и Touch ID, но не получит сенсорной панели. Также устройство может получить вырез в дисплее, как у MacBook Pro.

Что касается, MacBook Pro, то Гурман ожидал появления на WWDC более производительной 13-дюймовой версии, но теперь из-за локдауна в Китае сроки его выхода пересмотрели.

Источник: The Verge