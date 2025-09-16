Meta "засветила" очки Ray-Ban Display с проекционным экраном и управлением голосом

Meta «случайно» показала видео с новыми умными очками Ray-Ban со встроенным дисплеем.

Так называемая «утечка» произошла накануне Meta Connect 2025, которая стартует 17 сентября. Компания ненадолго выложила видео на YouTube, а затем удалила его. Благодаря пользователям мы имеем сохраненное видео, где очки фигурируют под названием Meta Ray-Ban Display. Пока Марк Цукерберг предпочитает перенести ИИ-мусор в умные очки, у нас есть тема для обсуждения.

Судя по ролику, они сохранили классический стиль Wayfarer, но теперь имеют дисплей над правым глазом. На записи демонстрируется проекционный HUD, который показывает сообщения, текстовый перевод и пошаговую навигацию. Управлять ими можно через голосовые команды Meta ИИ и браслет sEMG, считывающий движения мышц. Ранее этот браслет Meta показывала в концепте Orion AR.

Отдельно обращаем внимание, что дизайн ощутимо изменился. Например, скобки стали толще — очевидно для того, чтобы уместить новую «начинку». По имеющейся информации, сначала производитель был против такой формы, но впоследствии компании пришли к компромиссу.

В этом году о Meta Ray-Ban Display ходили слухи, в частности о цене около $800. Ожидалось, что релиз отложат до 2026-го. Но видео намекает, что дата ближе, чем планировалось. Meta Connect 2025 пройдет с 17 по 18 сентября, но для нас презентация стартует 18-го в 3 часа ночи. Именно там ожидают официальный анонс Ray-Ban Meta Display.

Кроме того, в видео промелькнуло еще одно устройство — Oakley Meta Sphaera. Это отдельный формат очков для спортсменов, с центральной камерой, чего раньше не было в линейке Meta. Например, ранее Meta добавила в смарточки Ray-Ban функцию «живого» перевода без интернета.

