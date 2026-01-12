Новости Устройства 12.01.2026 comment views icon

Новый роутер TP-Link BE670 предлагает Wi-Fi 7 до 12 Гбит/c

Олександр Федоткін

Новий роутер TP-Link BE670 пропонує Wi-Fi 7 до 12 Гбіт/c

TP-Link представил роутер Archer BE670 с Wi-Fi 7 до 12 Гбит/c и поддержкой mesh-сетей.

Устройство имеет пять портов Ethernet, некоторые с пропускной способностью до 10 Гбит/с. Он работает в диапазоне от 6 ГГц, а скорость передачи данных может достигать до 5765 Мбит/с. Та же скорость поддерживается и в диапазоне 5 ГГц. При соединении в диапазоне 2,4 ГГц максимальная скорость достигает 688 Мбит/с. Базовая комплектация предусматривает шесть внешних антенн и пять портов Ethernet. Порты с пропускной способностью 10 Гбит/с и 2,5 Гбит/с могут использоваться как WAN или LAN. 

Новий роутер TP-Link BE670 пропонує Wi-Fi 7 до 12 Гбіт/cНовий роутер TP-Link BE670 пропонує Wi-Fi 7 до 12 Гбіт/cНовий роутер TP-Link BE670 пропонує Wi-Fi 7 до 12 Гбіт/cНовий роутер TP-Link BE670 пропонує Wi-Fi 7 до 12 Гбіт/c

Подключенные устройства имеют различные диапазоны для достижения максимальной производительности. Поддерживаются MU-MIMO и OFDMA для многопотоковой и одновременной передачи данных нескольким пользователям. Производитель отмечает, что роутер идеально подходит для больших домов с тремя спальнями. При необходимости большей площади покрытия и повышения скорости связи устройство создает mesh-сеть через EasyMesh. 

Новий роутер TP-Link BE670 пропонує Wi-Fi 7 до 12 Гбіт/cНовий роутер TP-Link BE670 пропонує Wi-Fi 7 до 12 Гбіт/cНовий роутер TP-Link BE670 пропонує Wi-Fi 7 до 12 Гбіт/cНовий роутер TP-Link BE670 пропонує Wi-Fi 7 до 12 Гбіт/cНовий роутер TP-Link BE670 пропонує Wi-Fi 7 до 12 Гбіт/c

Вероятно, наиболее практично использовать самый быстрый порт Ethernet для подключения сетевого хранилища данных (NAS) вместо модема. Три дополнительных порта Ethernet предлагают обычную гигабитную скорость, однако BE670 не имеет USB. Так что скоростной порт Ethernet легко станет альтернативой NAS при использовании внешнего жесткого диска для хранения сетевых данных. TP-Link BE670 уже доступен на Amazon по цене $299.

Ранее TP-Link подготовила к выпуску свой первый маршрутизатор для путешествий, который поддерживает новейший стандарт Wi-Fi 7. Модель BE3600 Wi-Fi 7 Travel Router (TL-WR3602BE) обеспечивает скорость передачи данных до 3,6 Гбит/с благодаря сочетанию частотных диапазонов 2,4 ГГц и 5 ГГц. Напоминаем, в прошлом году хакеры заразили тысячи роутеров TP-Link ботнетом Ballista — из-за уязвимости в одной конкретной модели.

Источник: Notebookcheck; TP-Link

