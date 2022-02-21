Marvel адаптирует в виде комиксов первую книгу Джорджа Р. Р. Мартина «Дикие карты»

Серию книг автора «Игры престолов» издадут в виде графических новелл, сообщает Hollywood Reporter. Джордж Р. Р. Мартин выпустил антологию «Дикие карты» в 1987 году, для которой также писали другие авторы.

«Мои поклонники, возможно, уже знают, что мир Диких карт занимает особое место в моем сердце. Поэтому иметь честь объявить, что такой титан индустрии, как Marvel, собирается создать повествование с самого начала в виде комикса». Джордж Р. Р. Мартин

Контракт с Marvel на создание серии комиксов по книгам подписали художник Майк Хоторн, иллюстрировавший Дэдпула, и сценарист «Доктора Кто» Пол Корнелл.

«Дикие карты — это уникальный взгляд на супергероев. Для меня большая честь и удовольствие перенести эти замечательные истории в Marvel, и я надеюсь отдать должное Джорджу, Мелинде и остальным авторам Диких карт». Пол Корнелл

Серия «Дикие карты» погружает читателя в альтернативную историю после окончания Второй мировой войны. Инопланетные цивилизации проводят эксперимент с вирусом и большинство населения Земли погибает. Те же, кто выжил, становятся «джокерами» — мутантами, и лишь немногие – «тузами», получившие сверхчеловеческие способности.

Сериал по вселенной Диких карт также находится в разработке для стримингового сервиса Peacock. Еще одну экранизацию «Повести о Дунке и Эгге» Джорджа Р.Р. Мартина планирует HBO.