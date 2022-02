«Злой» Стрэндж, осьминог-циклоп и две Алые ведьмы. Marvel показала первый трейлер фильма «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия»

Вслед за коротким тизером Marvel показала первый полноценный трейлер кинокомикса «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» / Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Его премьера состоялась в рамках прошедшего этой ночью в США Супербоула Супербоул — финал чемпионата Национальной футбольной Лиги США, в котором на сей раз встретились «Лос-Анджелес Рэмс» и «Цинциннати Бенгалс».

В ролике, помимо Бенедикта Камбербэтча, вернувшегося к роли Доктора Стрэнджа, также «появляется» персонаж Патрика Стюарта — самого актера в образе не показали (считается, что он сыграл профессора Икс из франшизы «Люди Икс»), но можно услышать его голос. А еще там появляется загадочный осьминог-циклоп, «злая» версия Стрэнджа и две Алые ведьмы в исполнении все той же Элизабет Олсен.

Трейлер в оригинале на английском

Украинский дубляж

В продолжении к своим ролям также вернулись Рэйчел Макадамс, Бенедикт Вонг и Чиветель Эджиофор.

Режиссером «В мультивселенной безумия» выступил Сэм Рейми, известный по «Человеку-пауку» с Тоби Магуайром.