Маск в игре. Миллиардер собирает команду, чтобы создать конкурента для ChatGPT

Чат-бот OpenAI с искусственным интеллектом ChatGPT продолжает «захватывать» мир. Через два месяца после запуска, технологией воспользовались более 100 млн пользователей, из которых 13 млн продолжают работать с чат-ботом ежедневно.

Маск, который стоял у источников создания OpenAI, разработчика ChatGPT, похоже серьезно заинтересовался технологией. Как сообщает The Information, миллиардер ведет переговоры с исследователями ИИ, чтобы создать центр по разработке альтернатив ChatGPT.

В настоящее время Илон присматривается к экс-исследователю ИИ-подразделения Alphabet Игорю Бабушкину. Тот в интервью подтвердил встречу с миллиардером и обсуждение создания команды для изучения искусственного интеллекта. Однако проект еще находится на стадии идеи и стратегии создания какого-либо конкретного продукта нет, отмечал Бабушкин.

На странице Игоря Бабушкина в LinkedIn отмечено, что он около 4 лет работал в британской ИИ-компании DeepMind, которую впоследствии выкупила Alphabet. Также Бабушкин в течение 1,5 года был вовлечен в команду OpenAI.

Сам Маск внимательно следил за развитием ChatGPT и в декабре прошлого года писал, что чат-бот «ужасно хорош».

ChatGPT is scary good. We are not far from dangerously strong AI.

— Elon Musk (@elonmusk) December 3, 2022